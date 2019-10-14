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РИА Новости

В Твери будут судить женщину, задушившую дочь и избившую сожителя

11:43 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Жительница Твери предстанет перед судом за то, что задушила четырехмесячную дочь подушкой и избила трехлитровой банкой сожителя, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Дело об убийстве малолетнего было возбуждено в отношении женщины в ноябре 2018 года. В ходе следствия было установлено, что кроме этого она избила сожителя.
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"Будучи в состоянии опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему сожителю, трехлитровой стеклянной банкой нанесла ему не менее одного удара в область головы, в результате чего банка разбилась, осколками которой потерпевшему были причинены раны", - сообщает следствие.
Женщине проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая признала ее вменяемой.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляет СУСК.
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