В Твери будут судить женщину, задушившую дочь и избившую сожителя

ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Жительница Твери предстанет перед судом за то, что задушила четырехмесячную дочь подушкой и избила трехлитровой банкой сожителя, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Дело об убийстве малолетнего было возбуждено в отношении женщины в ноябре 2018 года. В ходе следствия было установлено, что кроме этого она избила сожителя.

"Будучи в состоянии опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему сожителю, трехлитровой стеклянной банкой нанесла ему не менее одного удара в область головы, в результате чего банка разбилась, осколками которой потерпевшему были причинены раны", - сообщает следствие.

Женщине проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая признала ее вменяемой.