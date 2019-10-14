Эрдоган: ВС Турции не будут входить в находящийся под контролем SDF Манбидж

АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия не возражает против распространения операции "Источник мира" на сирийский город Кобани, в то же время турецкие войска не планирует занимать Манбидж.

"Манбидж не очищен (от курдских формирований), несмотря на обещание США. Но Турция туда не войдет, туда настоящие арабские хозяева войдут, и наша цель - обеспечить их безопасность", - добавил турецкий лидер.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.