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РИА Новости
Война в Сирии

В Совфеде оценил риски начала открытого турецко-сирийского конфликта

11:25 14.10.2019 (обновлено: 11:53 14.10.2019)
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© REUTERS / Stoyan NenovВзрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
© REUTERS / Stoyan Nenov
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. У Анкары нет намерения силой захватить сирийские территории, так что риск открытого турецко-сирийского конфликта невелик, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, турецкая операция на севере Сирии как усложнила ситуацию в регионе, так и привела к определенным последствиям. Сенатор отметил, что это поспособствовало налаживанию диалога курдов с Дамаском.
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"При этом риск открытого турецко-сирийского конфликта все же невелик, поскольку у Анкары, судя по всему, нет намерения силой захватить сирийские территории. Цели президента Эрдогана вполне прозаичны: в турецких пограничных районах скопились более 3,5 миллионов сирийских беженцев, и Анкара рассчитывает переселить хотя бы миллион из них на те земли, на которых она сейчас проводит свою военную операцию", - написал он в Facebook.
В то же время Косачев отметил, что, пытаясь решить проблему военным путем, Турция создает новые и усугубляет старые трудности. В частности, сенатор со ссылкой на данные организации Save the Children, отметил, что более 1,5 миллиона жителей в пограничном регионе нуждаются в гуманитарной помощи. Он добавил, что, по некоторым оценкам, военная операция может сразу привести к переселению минимум 300 тысяч человек.
"Поэтому Россия последовательно выступает за активизацию диалога, во-первых, между курдами и сирийским правительством (и уже содействует ему), и, во-вторых, между Анкарой и Дамаском. Какими бы мотивами ни руководствовались турки, налицо факт их вторжения в соседнюю страну, которое никак не способствует решению общей задачи – противодействия терроризму", - добавил Косачев.
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Российский сенатор выразил мнение, что наступает время активной дипломатии, и Россия готова поддержать поиск решений и коммуникаций, в том числе по парламентской линии. "И последнее. Вижу, как на проходящей в эти дни ассамблее Межпарламентского союза пытаются максимально радикализировать обсуждение сложившейся ситуации. Думаю, какие-либо осуждения не помогают. Кто хочет поддержать суверенитет Сирии - пусть нормализует отношения с легитимным правительством", - заключил он.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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