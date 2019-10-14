В Ленобласти посетитель кафе зарезал мужчину и скрылся

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как один из посетителей круглосуточного кафе в Кировском районе Ленинградской области, которого сейчас ищет полиция, ударил ножом другого мужчину, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, в ночь на 13 октября… неустановленное лицо, находясь в помещении кафе "Гызыл Гая" в городе Кировск, нанесло не менее одного удара ножом в грудь потерпевшего. От полученных телесных повреждений молодой мужчина скончался в больнице при его последующей госпитализации", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство", ведется розыск подозреваемого, информирует областное следственное управление.

По данным ряда местных СМИ, погибший был диджеем, а причиной конфликта стал его отказ сменить музыкальное сопровождение в кафе. Представитель администрации Кировского района Ленобласти опроверг эту информацию, сообщив РИА Новости, что имел место "пьяный бытовой конфликт между отдыхающими в кафе".