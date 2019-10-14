Первый лагерь для эколонтеров появится в 2020 году в Линдуловской роще

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Экспериментальный волонтерский лагерь, объединяющий неравнодушных к состоянию экологии людей, откроется в 2020 году в государственном природном ботаническом заказнике Выборгского района Ленинградской области Линдуловской роще, сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, Линдуловская роща – основанная Петром I в 1738 году для выращивания сибирской лиственницы за пределами ее ареала, используемой для строительства флота. Кроме того, заказник включен в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников", что дает еще один повод создать на его территории первый экспериментальный эколагерь.

"Я принял решение - со следующего года мы организуем в Линдуловской роще первый экспериментальный волонтерский лагерь. Мы пригласим всех желающие пожить в лагере и принять участие как волонтер в работе по расчистке рощи и оборудованию в ней новых туристических троп", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что власти Ленинградской области активно развивают экотуризм в Ленинградской области и для этого открывает для людей особо охраняемые территории региона.