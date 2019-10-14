Десять пострадавших при стрельбе в колледже в Керчи продолжают лечение

КЕРЧЬ, 14 окт – РИА Новости. Городские власти продолжают помогать пострадавшим при стрельбе и взрыве в керченском политехническом колледже, десять человек все еще остаются на лечении, сообщил в интервью РИА Новости мэр Керчи Сергей Бороздин.
"Сейчас находится на разной степени лечения 10 человек. Это дети. Мы с ними на связи, у нас есть специально закрепленные люди, которые на связи с семьями, мы в курсе всех их проблем", - сообщил Бороздин.
Он отметил, что работа с пострадавшими и родственниками погибших ведется не только на уровне города, но и республики, всем оказывается необходимая помощь.
В результате трагедии 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Позже стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.