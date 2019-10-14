Сергей Бороздин: погибшие в Керчи дети останутся в памяти навсегда

Трагедия в политехническом колледже навсегда изменила жизнь Керчи, но власти города делают все возможное для того, чтобы дети и взрослые могли снова чувствовать себя в безопасности, заявил мэр Керчи Сергей Бороздин. В интервью РИА Новости он рассказал, как нападение на политехнический колледж сплотило детей и взрослых, как сейчас обеспечивается безопасность в школах и как Керчь готовится к притоку туристов после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Беседовала Светлана Самсонова.

— Сергей Вадимович, помогает ли город пострадавшим, семьям погибших? Сколько пострадавших еще находится на лечении?

— Сейчас находятся на разной степени лечения десять человек. Это дети. Мы с ними на связи, у нас есть специально закрепленные люди, которые на связи с семьями, мы в курсе всех их проблем. Конечно, работа с пострадавшими и родственниками погибших ведется колоссальная — и не только на уровне города, а на уровне Совета министров Крыма. Всем оказывается необходимая помощь — и медицинская, и в том, что касается разных бытовых нужд, начиная от транспортировки в аэропорт, если кому-то необходимо лететь на лечение, заканчивая вопросами об учебе.

— С родными напавшего на колледж Владислава Рослякова тоже связь поддерживаете?

— Честно скажу, судьба этой семьи нам не интересна. Эта трагедия никогда не будет забыта в Керчи, это огромная боль для жителей города, трагедия всколыхнула всю Россию, русский мир. Было много звонков из-за границы от русскоязычных людей, которые высказывали сожаления и слова поддержки семьям этих детей. Возле колледжа установлен памятный знак, готовим табличку с именами погибших, в годовщину будем открывать памятник. Мы не закрываем глаза, мы не боимся террористов. Эти дети должны быть в памяти у нас всегда.

— После событий в колледже много говорили о необходимости принятия мер безопасности во всех учебных заведениях не только Керчи, Крыма, но и всей страны. Что у вас сделано?

— Безусловно, урок трагедии вынесен. Все учебные учреждения сделали паспорта безопасности, все оборудованы рамками, а у кого нет рамок, у тех есть ручные досмотровые приборы. Все оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой вызова и так далее. В рамках антитеррористической безопасности предусматривается и ограждение всех учебных учреждений. Мы понимаем, что это один вектор, но более важно, наверное, еще и воспитание наших детей. Во всех учебных учреждениях работают психологи, работают на недопущение подобных случаев.

— Действительно ли в некоторых школах у детей появился страх идти на занятия после стрельбы?

— В школах этого не было, этого не было и в политехе. Мы ожидали, что после трагедии большое количество детей захочет уйти из этого учебного учреждения. Поэтому работали психологи, говорили с детьми, анализировали ситуацию. Я был удивлен, что дети остались учиться, страха это не вызвало, но трагедия объединила город. В первую очередь она объединила молодежь. Я увидел, что молодежь переосмыслила поведение, они перестали допускать лишние вольности.

— Сергей Вадимович, вы сказали, что для профилактики подобных случаев необходимо заниматься воспитанием детей, что вы имеете в виду?

— Ни один ребенок не должен остаться за бортом жизни, потому что это приводит к полному краху. То есть все детки должны быть под вниманием своих родителей, педагогов, ну и самое главное – чтобы они могли занять свое свободное время теми или иными видами спорта или творчеством. Я думаю, что изменение психологии детей важнее, чем любой забор.

— И что в Керчи создано и создается для досуга детей?

— Например, в этом году мы открыли новую детскую спортивную школу, за счет этого значительно увеличилось количество детей, которые занимаются спортом. Появились новые виды спорта: фехтование, стрельба из лука. Созданы новые футбольные команды, строим дополнительные поля. А на 2020 год в рамках федеральной программы планируем строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще один ФОК будет построен инвестором, там планируется создать дом самбо. Еще собираемся восстанавливать стадион в районе Аршинцево – его удалось несколько месяцев назад вернуть в муниципальную собственность, он был в частных руках, планировалась жилая застройка. Это даст еще увеличение спортивных секций в той части города.

Что касается творческой направленности, у нас были набраны и увеличены группы по танцам, сейчас открывается большой шахматный клуб. В прошлом году были закончены проектные работы по реконструкции драмтеатра имени Александра Пушкина, уже выделены денежные средства, заключены контракты. В этом году будут потрачены первые 20 миллионов рублей из бюджета республики на реконструкцию, до этого мы из городского бюджета также потратили порядка 15 миллионов. И на сентябрь 2020 года мы ожидаем открытие нашего театра, он не работал более 15 лет. Труппу будем набирать.

— Вы сказали, что молодежь сплотилась, изменилась. А взрослые? В чем выражается сплоченность горожан?

— Сплоченность в переживаниях того, что происходит, в информировании о том, что происходит в школах, в детских садах, в других наших учебных заведениях. У нас есть общественный совет города, в него входят выдвиженцы, которым горожане доверяют. Всего 12 человек – люди, представляющие все направления деятельности города. Общественный совет собирается минимум раз в месяц. Рассматривается ряд вопросов, приглашают горожан, которые озвучивают свои проблемы и доказывают необходимость тех или иных мероприятий, которые надо провести в городе. Это по большому счету обратная связь. Например, мы планировали закупить пять детских площадок, но, благодаря общественному совету, виртуальным приемным, поняли, что нашим горожанам очень важны детские площадки во дворах. И было принято решение: мы сначала увеличили закупку до 11 площадок. А теперь собираемся установить еще десять. Люди больше требуют комфортного проживания, то есть это ремонт дворов, тротуаров, детских площадок, спортивных площадок.

— Раз вы заговорили про благоустройство, в Керчи много красивых парковых зон, но они немного заброшены. Когда планируется их восстановление?

— В рамках программы по формированию комфортной городской среды в 2017 году мы отремонтировали часть Молодежного парка, это в поселке Аршинцево, кстати, заняли первое место по Крыму по качеству работ. В 2018 году мы отремонтировали часть парка Комсомольский и тоже заняли первое место. На 2019 год мы запланировали привести в порядок четыре общественные зоны – это вторая очередь Комсомольского парка. Здесь строим новый сухой фонтан, строим 59-метровый мост — копию Крымского, укладываем новые дорожки, плитку, монтируем освещение и малые архитектурные формы. Нашли инвестора и предварительно подписали соглашение на строительство там большой спортивной площадки с полем для мини-футбола на искусственной траве, тренажерами и еще детской площадкой.

— Скоро запустится железнодорожное сообщение с Крымом, станция будет и в Керчи. Как вы считаете, туристов станет больше? Город готов к наплыву?

— Мы готовимся, понимаем, какой наплыв туристов будет в Керчь. Город все больше и больше становится популярным туристическим маршрутом. Тут ничего удивительного: Керчь — город двух морей, город-герой, город древнейший в Российской Федерации, первоапостольский. Если сравнивать турпоток за последние два-три года, то он стабильно растет. В 2017 году, если мне не изменяет память, он составил порядка 560 тысяч человек, 2018 год мы закрывали – уже порядка 800 тысяч. Я думаю, в 2019 году будет миллион и за миллион человек.

Мы хотим создать такую инфраструктуру, чтобы наши гости могли себя уютно чувствовать минимум семь дней в городе. Я сейчас говорю не только о пляжном отдыхе. Мы планируем открытие парка "Патриот" на территории Керчи. Под него будут выделены два участка, один порядка 150 гектаров, другой порядка 200 гектаров. Это достаточно большие объекты, где будут располагаться как музейные ценности, так музеи под открытым небом.

— Где он будет?