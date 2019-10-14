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РИА Новости

В Челябинске госпитализировали трех человек после перестрелки

10:51 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Трое мужчин госпитализированы в Челябинске после ЧП со стрельбой в Курчатовском районе, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
По данным полиции, происшествие случилось ночью в понедельник на Свердловском проспекте в Курчатовском районе Челябинска, после инцидента трое мужчин госпитализированы. Как передавало местное информагентство 74.ru, один из пострадавших скончался в больнице.
"Происшествие зарегистрировано в отделе полиции "Курчатовский". По данному факту проводилась проверка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовным розыском подозреваемый 1969 года рождения был задержан", - сказал собеседник агентства.
По данным городского управления здравоохранения, в 23.25 (21.25 мск) 13 октября поступил вызов медикам, которые прибыли на место ЧП за семь минут и обнаружили трех пострадавших 35, 26 и 37 лет, все мужчины были пьяны.
Согласно информации врачей, двое пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу № 3, один – в городскую клиническую больницу №5. Информации о смерти одного из пострадавших в горздраве нет.
В следственном управлении СК по Челябинской области не смогли прокомментировать информацию.
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