В Челябинске госпитализировали трех человек после перестрелки

ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Трое мужчин госпитализированы в Челябинске после ЧП со стрельбой в Курчатовском районе, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

По данным полиции, происшествие случилось ночью в понедельник на Свердловском проспекте в Курчатовском районе Челябинска, после инцидента трое мужчин госпитализированы. Как передавало местное информагентство 74.ru , один из пострадавших скончался в больнице.

"Происшествие зарегистрировано в отделе полиции "Курчатовский". По данному факту проводилась проверка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовным розыском подозреваемый 1969 года рождения был задержан", - сказал собеседник агентства.

По данным городского управления здравоохранения, в 23.25 (21.25 мск) 13 октября поступил вызов медикам, которые прибыли на место ЧП за семь минут и обнаружили трех пострадавших 35, 26 и 37 лет, все мужчины были пьяны.

Согласно информации врачей, двое пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу № 3, один – в городскую клиническую больницу №5. Информации о смерти одного из пострадавших в горздраве нет.