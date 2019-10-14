В Керчи дети не боялись идти в школу после стрельбы в колледже, сообщил мэр

"В школах этого не было, этого не было и в политехе. Мы ожидали, что после трагедии большое количество детей захочет уйти из этого учебного учреждения... Я был удивлен, что дети остались учиться, страха это не вызвало", - сообщил РИА Новости Бороздин.

В результате трагедии 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Позже стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.