Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T11:03Z
https://ria.ru/20191014/1559749378.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153116/52/1531165284_0:319:3073:2047_1036x0_80_0_0_54d8af3df19f1aac9791fd21ba211c97.jpg
РИА Новости

В Керчи дети не боялись идти в школу после стрельбы в колледже, сообщил мэр

10:36 14.10.2019 (обновлено: 11:03 14.10.2019)
124
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУ второго корпуса Керченского политехнического колледжа. 22 октября 2018
У второго корпуса Керченского политехнического колледжа. 22 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
КЕРЧЬ, 14 окт – РИА Новости. Страха идти в школу у детей в Керчи после стрельбы в политехническом колледже не возникло, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Сергей Бороздин.
"В школах этого не было, этого не было и в политехе. Мы ожидали, что после трагедии большое количество детей захочет уйти из этого учебного учреждения... Я был удивлен, что дети остались учиться, страха это не вызвало", - сообщил РИА Новости Бороздин.
По его словам, с ребятами работали психологи.
В результате трагедии 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Позже стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Бороздиным >>
Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения
Вчера, 10:30РИА Новости
Учебные заведения Керчи оборудовали системами наблюдения и досмотра
110200
Обсудить 1
Сергей БороздинКерчьОбразование - ОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Медсестра
Десять пострадавших при стрельбе в колледже в Керчи продолжают лечение
РИА
Новости
Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения
Учебные заведения Керчи оборудовали системами наблюдения и досмотра
Автомобиль скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Кашире
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Глава ОБСЕ назвал замечательными пять лет учебы в МГИМО
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров признался, что поступил в МГИМО случайно
Мэр Керчи Сергей Бороздин
Сергей Бороздин: погибшие в Керчи дети останутся в памяти навсегда
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали студента, устроившего стрельбу в центре города
Здание МГИМО в Москве
Выпускники МГИМО проявляют высочайший профессионализм, заявил Путин
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
Украинская делегация возложила цветы к памятнику Хмельницкому в Крыму
Прокуратура
В Архангельской области осудили мужчину, изуродовавшего лицо ребенка
Автомобили скорой помощи
Под Костромой при обрушении стены заброшенного здания погиб ребенок
Константин Арановский
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в Лицее №88 в Екатеринбурге. 30 мая 2018
Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния