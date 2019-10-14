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РИА Новости

Начался прием работ на 6-й фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"

10:31 14.10.2019 (обновлено: 11:27 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВыставка финалистов фотоконкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна"
Выставка финалистов фотоконкурса Русского географического общества (РГО) Самая красивая страна
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Прием работ на шестой фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна" начинается 14 октября, сообщает пресс-служба организации.
Работы будут приниматься в 10 номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Макромир", "Подводный мир", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон" и другие.
В этом году впервые появится номинация "Живой архив". Участникам конкурса предложат сделать современные фотографии, повторяющие архивные снимки XIX – первой половины ХХ века. Более 400 исходных фотографий для этой номинации подобраны в архивах РГО, а также партнеров конкурса.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке V фотоконкурса Русского географического общества (РГО) Самая красивая страна. 13 сентября 2019
13 сентября, 15:27РИА Новости
Песков: фотоконкурс РГО помогает привлечь больше внимания к природе России
Участником самого масштабного российского фотоконкурса дикой природы может стать любой человек без ограничения по месту жительства, гражданству и возрасту. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.
Работу в жюри конкурса помимо президента РГО Сергея Шойгу продолжат директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, известные фотографы Сергей Горшков, Сергей Берменьев и другие.

Мне даже больше нравится энергия дилетанта, не профессионала. Она мне ближе, поскольку в ней нет ничего зашоренного, ограниченного рамками. Это люди, иногда не знающие про загадки профессии и потому выдающие непосредственную, яркую, неожиданную эмоцию. А мне важны чистые открытие эмоции", ‒ сказала Лошак.

Прием работ продлится до 31 января 2020 года. Финалисты (по 10 в каждой номинации) будут определены экспертной комиссией конкурса, в которую входят 12 профессиональных фотографов. Затем жюри конкурса выберет из числа финалистов победителя в каждой номинации.
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Марина ЛошакРусское географическое обществоШнур (Сергей Шнуров)Сергей ШойгуРоссияОбщество
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