Начался прием работ на 6-й фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"

Мне даже больше нравится энергия дилетанта, не профессионала. Она мне ближе, поскольку в ней нет ничего зашоренного, ограниченного рамками. Это люди, иногда не знающие про загадки профессии и потому выдающие непосредственную, яркую, неожиданную эмоцию. А мне важны чистые открытие эмоции", ‒ сказала Лошак.