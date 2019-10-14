Учебные заведения Керчи оборудовали системами наблюдения и досмотра

"Безусловно, урок трагедии вынесен. Все учебные учреждения сделали паспорта безопасности, все оборудованы рамками, у кого нет рамок, у тех есть ручные досмотровые приборы. Все оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой вызова и так далее. В рамках антитеррористической безопасности предусматривается и ограждение всех учебных учреждений", - сообщил Бороздин.

В результате трагедии 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Позже стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.