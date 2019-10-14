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РИА Новости

Учебные заведения Керчи оборудовали системами наблюдения и досмотра

10:30 14.10.2019 (обновлено: 11:02 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗдание Политехнического колледжа в Керчи после нападения
Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения. Архивное фото
КЕРЧЬ, 14 окт – РИА Новости. Учебные заведения Керчи после стрельбы в местном политехническом колледже в октябре прошлого года оборудованы системами видеонаблюдения, досмотровыми рамкам и пожарной сигнализацией, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Сергей Бороздин.
"Безусловно, урок трагедии вынесен. Все учебные учреждения сделали паспорта безопасности, все оборудованы рамками, у кого нет рамок, у тех есть ручные досмотровые приборы. Все оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой вызова и так далее. В рамках антитеррористической безопасности предусматривается и ограждение всех учебных учреждений", - сообщил Бороздин.
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В результате трагедии 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Позже стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Бороздиным >>
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
12 октября, 03:05РИА Новости
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
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