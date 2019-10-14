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РИА Новости

В Волгограде общественник получил срок за незаконную организацию парковки

10:28 14.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 14 окт – РИА Новости. Руководитель волгоградской общественной организации инвалидов "Луч надежды" Игорь Башкатов приговорен к 3 годам и 7 месяцам колонии за устройство платной парковки на выделенном участке для досуга инвалидов, тем самым уклонившись от уплаты земельного налога на сумму более 28 миллионов рублей, сообщает в понедельник прокуратура Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры, общественная организация получила участок в 5,5 га в Тракторозаводском районе Волгограда на льготных условиях для организации досуговых мероприятий для инвалидов. В отчете за 2014-2016 годы, который общественники предоставили в налоговую службу, значится, что они проводили на площадке спортивные праздники, чаепития, курсы вождения и прочее. Такое использование участка, по данным ведомства, позволило организации получить налоговые льготы на сумму более 28 миллионов рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что данный земельный участок использовался в качестве платной стоянки, в отношении руководителя организации было возбуждено уголовное дело.
Надежда Булатова
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"Суд приговорил Башкатова к наказанию в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с предоставлением социальных услуг, в течение 1 года", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что в рамках уголовного дела у Башкатова арестовано имущество на сумму более 25 миллионов рублей.
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