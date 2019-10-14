В Петербурге задержали студента, устроившего стрельбу в центре города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Полиция в Петербурге задержала студента, семь раз выстрелившего из травматического пистолета в мужчину, с которым он повздорил в центре города, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как информирует ведомство, вечером 10 октября в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины у дома №5 по Орловскому переулку. Как установили правоохранители, в ходе конфликта между группой молодых людей один из них семь раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, после чего скрылся.

Пострадавший после медпомощи был направлен на амбулаторное лечение. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", уточняет ГУМВД.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий… личность стрелявшего была установлена. Им оказался 24-летний студент одного из петербургских вузов. Спустя сутки после инцидента злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.