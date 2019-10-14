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РИА Новости

В Петербурге задержали студента, устроившего стрельбу в центре города

10:23 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Полиция в Петербурге задержала студента, семь раз выстрелившего из травматического пистолета в мужчину, с которым он повздорил в центре города, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как информирует ведомство, вечером 10 октября в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины у дома №5 по Орловскому переулку. Как установили правоохранители, в ходе конфликта между группой молодых людей один из них семь раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, после чего скрылся.
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Пострадавший после медпомощи был направлен на амбулаторное лечение. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", уточняет ГУМВД.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий… личность стрелявшего была установлена. Им оказался 24-летний студент одного из петербургских вузов. Спустя сутки после инцидента злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.
Как отмечает ГУМВД, у студента, который сейчас находится под подпиской о невыезде, изъяты травматический пистолет и около 50 патронов.
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