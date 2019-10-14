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РИА Новости

Число жертв тайфуна в Японии выросло до 47 человек

10:05 14.10.2019 (обновлено: 13:01 14.10.2019)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonСпасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна "Хагибис", Япония. 14 октября 2019
Спасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна Хагибис, Япония. 14 октября 2019
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 47 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести, передает агентство Киодо.
Ранее сообщалось о 39 жертвах. Количество пострадавших приблизилось к 200.
"Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе Идзу в субботу вечером. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65. Этого достаточно для серьезных разрушений. Так, по данным СМИ, около 135 тысяч домов остаются без водоснабжения и около 100 тысяч — без электричества.
Из-за тайфуна, сопровождавшегося сильными ветрами и ливнями, произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек, затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты, расположенной на берегу Японского моря.
Движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио, прерванное из-за разгула стихии, уже восстанавливается. В то же время сохраняются задержки рейсов в столичном аэропорту Нарита.
Полиция, пожарные службы и силы самообороны Японии продолжают поисково-спасательные операции в 11 префектурах. Тысячи жителей пострадавших районов остаются в эвакуационных центрах.
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13 октября, 13:44РИА Новости
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