Число жертв тайфуна в Японии выросло до 47 человек

ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 47 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести, передает Число погибших в результате тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 47 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести, передает агентство Киодо

Ранее сообщалось о 39 жертвах. Количество пострадавших приблизилось к 200.

"Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе Идзу в субботу вечером. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65. Этого достаточно для серьезных разрушений. Так, по данным СМИ, около 135 тысяч домов остаются без водоснабжения и около 100 тысяч — без электричества.

Из-за тайфуна, сопровождавшегося сильными ветрами и ливнями, произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек, затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты, расположенной на берегу Японского моря.

Движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио, прерванное из-за разгула стихии, уже восстанавливается. В то же время сохраняются задержки рейсов в столичном аэропорту Нарита.