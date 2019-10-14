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РИА Новости

Число жертв тайфуна в Японии выросло до 39 человек

06:47 14.10.2019 (обновлено: 10:09 14.10.2019)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonСпасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна "Хагибис", Япония. 14 октября 2019
Спасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна Хагибис, Япония. 14 октября 2019
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 14 окт — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 39 человек, передает агентство Киодо. Ранее сообщалось о 33 жертвах.
Еще 17 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK, травмы получили 189 человек.
По данным СМИ, около 136 тысяч домов остаются без водоснабжения и 4,3 тысячи — без электричества.
Из-за тайфуна, сопровождавшегося сильными ветрами и ливнями, произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек, затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты, расположенной на берегу Японского моря.
Движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио, прерванное из-за разгула стихии, уже восстанавливается. В то же время сохраняются задержки рейсов в столичном аэропорту Нарита.
Полиция, пожарные службы и силы самообороны Японии продолжают поисково-спасательные операции в 11 префектурах. Тысячи жителей пострадавших районов остаются в эвакуационных центрах.
Спасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна Хагибис, Япония. 14 октября 2019
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