Число жертв тайфуна в Японии выросло до 39 человек

ТОКИО, 14 окт — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 39 человек, передает агентство Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 39 человек, передает агентство Киодо . Ранее сообщалось о 33 жертвах.

Еще 17 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK , травмы получили 189 человек.

По данным СМИ, около 136 тысяч домов остаются без водоснабжения и 4,3 тысячи — без электричества.

Из-за тайфуна, сопровождавшегося сильными ветрами и ливнями, произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек, затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты, расположенной на берегу Японского моря.

Движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио, прерванное из-за разгула стихии, уже восстанавливается. В то же время сохраняются задержки рейсов в столичном аэропорту Нарита.