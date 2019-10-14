Блокчейн сократит оборот контрафакта в России, заявили в Минкомсвязи

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Технология систем распределенного реестра (блокчейн) позволит сократить объем теневой экономики и оборот контрафактной продукции в России на 853 миллиарда рублей к 2024 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Системы распределенного реестра" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию, использованию информтехнологий для улучшения качества жизни.

"В части экономического развития внедрение технологии позволит … достичь косвенного экономического эффекта, выраженного в форме сокращения объема теневой экономики и оборота контрафактной продукции за счет обеспечения прозрачности, неизменности и автоматизированной актуализации данных. ... Прогнозируемый совокупный объем – 853 миллиарда рублей к 2024 году", - сообщается в документе.

Технология, как ожидается, также позволит достичь прямого экономического эффекта, выраженного как сумму дополнительной выручки и сокращения издержек за счет цифровизации процессов, минимизации количества посредников. Прогнозируемый совокупный объем – 782 миллиарда рублей к 2024 году. "Таким образом, суммарный экономический эффект достигнет 1,635 триллиона рублей к 2024 году", - говорится в документе.

Кроме того, предполагается, что блокчейн сократит расходы на предоставление госуслуг в РФ на 75% к 2022 году. "Сокращены административные расходы на предоставление государственных услуг до 75%. Время на техническое обслуживание ГИС (госинформсистема - ред.) сокращено на 30%", - сказано в документе. Срок реализации задачи - 2020-2022 годы, ответственный оператор - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). В качестве необходимых для достижения этой задачи мероприятий указаны интегрирование технологии в ГИС ЖКХ и ГИС ЕГРН.

Помимо этого предполагается, что за счет внедрения блокчейна в системы местного голосования уровень доверия населения к процессам голосования вырастет на не менее, чем 30%. Срок реализации - 2020-2021 годы, ответственные операторы - РФРИТ и фонд "Сколково".