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РИА Новости

Блокчейн сократит оборот контрафакта в России, заявили в Минкомсвязи

09:31 14.10.2019
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© Depositphotos / 3dmentatСерверная
Серверная
© Depositphotos / 3dmentat
Серверная. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Технология систем распределенного реестра (блокчейн) позволит сократить объем теневой экономики и оборот контрафактной продукции в России на 853 миллиарда рублей к 2024 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Системы распределенного реестра" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию, использованию информтехнологий для улучшения качества жизни.
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"В части экономического развития внедрение технологии позволит … достичь косвенного экономического эффекта, выраженного в форме сокращения объема теневой экономики и оборота контрафактной продукции за счет обеспечения прозрачности, неизменности и автоматизированной актуализации данных. ... Прогнозируемый совокупный объем – 853 миллиарда рублей к 2024 году", - сообщается в документе.
Технология, как ожидается, также позволит достичь прямого экономического эффекта, выраженного как сумму дополнительной выручки и сокращения издержек за счет цифровизации процессов, минимизации количества посредников. Прогнозируемый совокупный объем – 782 миллиарда рублей к 2024 году. "Таким образом, суммарный экономический эффект достигнет 1,635 триллиона рублей к 2024 году", - говорится в документе.
Кроме того, предполагается, что блокчейн сократит расходы на предоставление госуслуг в РФ на 75% к 2022 году. "Сокращены административные расходы на предоставление государственных услуг до 75%. Время на техническое обслуживание ГИС (госинформсистема - ред.) сокращено на 30%", - сказано в документе. Срок реализации задачи - 2020-2022 годы, ответственный оператор - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). В качестве необходимых для достижения этой задачи мероприятий указаны интегрирование технологии в ГИС ЖКХ и ГИС ЕГРН.
Помимо этого предполагается, что за счет внедрения блокчейна в системы местного голосования уровень доверия населения к процессам голосования вырастет на не менее, чем 30%. Срок реализации - 2020-2021 годы, ответственные операторы - РФРИТ и фонд "Сколково".
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
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