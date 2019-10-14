Зеленский призвал украинцев "не делать картинку" для российского ТВ

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам перед митингами, которые намечены на День защитника Украины.
Зеленский попросил граждан не поддаваться на провокации, чтобы "не создавать красивую картинку для российского телевидения".
"Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка", — говорится в сообщении президента, опубликованном на его странице в Facebook.
Он также призвал украинцев "не делать своими руками подарков недругам", которые, как считает президент, "мечтают увидеть распри, ссоры и хаос".
На 14 октября на Украине запланировано несколько акций. Среди них несколько маршей против подписания Украиной "формулы Штайнмайера", согласованной ранее членами контактной группы по Донбассу.
Эта инициатива подразумевает, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе вступит в силу в день выборов, а на постоянной – после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.