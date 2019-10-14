Зеленский призвал украинцев "не делать картинку" для российского ТВ

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам перед митингами, которые намечены на День защитника Украины.

Зеленский попросил граждан не поддаваться на провокации, чтобы "не создавать красивую картинку для российского телевидения".

"Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка", — говорится в сообщении президента, опубликованном на его странице в Facebook.

Он также призвал украинцев "не делать своими руками подарков недругам", которые, как считает президент, "мечтают увидеть распри, ссоры и хаос".

На 14 октября на Украине запланировано несколько акций. Среди них несколько маршей против подписания Украиной "формулы Штайнмайера", согласованной ранее членами контактной группы по Донбассу.