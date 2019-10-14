Минкомсвязь: развитие блокчейна может потребовать 50 миллиардов рублей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем внебюджетного финансирования проектов по развитию технологии распределенного реестра (блокчейна) в России может составить 50,17 миллиарда рублей до 2024 года, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Системы распределенного реестра" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
"Ввиду необходимости формирования конкурентной среды, а также спроса на технологию со стороны частных инвесторов предполагается привлечение внебюджетных средств финансирования в размере 50,17 миллиарда рублей, что составляет 68% от общих инвестиций на реализацию мероприятий дорожной карты", - говорится в документе.
Общие инвестиции, предусмотренные существующими инструментами поддержки, составят 23,1 миллиарда рублей. "(Около - ред.) 36% бюджетных средств пойдет на развитие субтехнологий "Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус)", так как в рамках данной субтехнологии возможно появление прорывных инноваций до 2024 года, а также развитие данной субтехнологии позволит разрешить ключевые проблемы, которые ограничивают масштабирование систем распределенного реестра, что делает данную субтехнологию наиболее приоритетной", - указывается в документе.
Порядка 43% бюджетных средств планируется направить на субтехнологию "Технологии создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов". Наибольшие инвестиции, 50% от всех бюджетных средств, предлагается направить на стимулирование внедрения решений на базе этой технологии в приоритетные отрасли.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.