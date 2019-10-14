Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант"

"С 1 января 2024 года многие крупные производители молочной, мясной, масложировой продукции, сахарные заводы должны быть отнесены к первой категории по уровню негативного воздействия. Это обяжет компании, в частности, платить 100%-ную ставку платы за негативное воздействие при превышении нормативов, получать комплексные экологические разрешения, применять наилучшие доступные технологии (НДТ)", - пишет газета со ссылкой на копию письма главы общественного совета при Минсельхозе РФ Андрея Бодина к замглавы Минприроды Владимиру Логинову.

По словам гендиректора Национального союза производителей молока ("Союзмолока") Артема Белова, к первой категории относятся, например, предприятия нефтяной и химической промышленности, существующий и потенциальный вред которых с производителями пищевых продуктов несравним. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, в частности, уверяет, что производство пищевых масел и жиров практически безотходно, а выбросы не превышают предельных нормативов.

А на производителей молочных продуктов, к примеру, приходится только 0,00003% от общего объема выбросов, при том что стоимость внедрения систем контроля, необходимых для предприятий первой категории, для отрасли может достигать 21 миллиарда рублей, об этом говорится в материалах к прошедшему у вице-премьера РФ Алексея Гордеева совещанию по этому вопросу. Представитель вице-премьера Алена Жукова подтвердила, что вопрос обсуждается.

Собеседник издания в крупной пищевой компании также пояснил, что включение в первую категорию опасно не столько текущими затратами, сколько повышенным вниманием регуляторов и риском появления новых требований.