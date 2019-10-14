Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году вырастет почти в два раза - до 17,4 миллиарда рублей примерно с 10 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Компоненты робототехники и сенсорика" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.

"Объем российского рынка в области робототехники и сенсорики в 2024 году составит 17,4 миллиарда рублей. Среднегодовые темпы роста в России - 10%", - говорится в документе. В 2019 году, согласно представленному графику, объем российского рынка составляет около 10 миллиардов рублей.

Эксперты ожидают, что использование робототехнических и сенсорных систем российского происхождения на мировом рынке вырастет в пять раз - с 16 в 2019 году до 80 или более в 2024 году. "Планируется почти пятикратное увеличение ежегодного выпуска патентоспособных технических решений - со 110 в 2018 году до 500 и более в 2024 году", - говорится в документе.

Ожидается и значительное улучшение качества получаемых решений, что повысит их конкурентоспособность на мировом рынке. "Так, в 2018 году только 6% технических решений (7 из 110) в области робототехники и сенсорики были доведены до получения международных патентов. В 2024 году этот показатель планируется увеличить до 10%. Планируется также пятикратное увеличение количества высокорейтинговых научных публикаций", - пишут эксперты.