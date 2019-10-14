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РИА Новости

Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое

09:26 14.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастник фестиваля робототехники "РобоСиб"
Участник фестиваля робототехники РобоСиб
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участник фестиваля робототехники "РобоСиб". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году вырастет почти в два раза - до 17,4 миллиарда рублей примерно с 10 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Компоненты робототехники и сенсорика" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.
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"Объем российского рынка в области робототехники и сенсорики в 2024 году составит 17,4 миллиарда рублей. Среднегодовые темпы роста в России - 10%", - говорится в документе. В 2019 году, согласно представленному графику, объем российского рынка составляет около 10 миллиардов рублей.
Эксперты ожидают, что использование робототехнических и сенсорных систем российского происхождения на мировом рынке вырастет в пять раз - с 16 в 2019 году до 80 или более в 2024 году. "Планируется почти пятикратное увеличение ежегодного выпуска патентоспособных технических решений - со 110 в 2018 году до 500 и более в 2024 году", - говорится в документе.
Ожидается и значительное улучшение качества получаемых решений, что повысит их конкурентоспособность на мировом рынке. "Так, в 2018 году только 6% технических решений (7 из 110) в области робототехники и сенсорики были доведены до получения международных патентов. В 2024 году этот показатель планируется увеличить до 10%. Планируется также пятикратное увеличение количества высокорейтинговых научных публикаций", - пишут эксперты.
Согласно таблице, представленной в документе, на развитие технологий по 2024 год включительно потребуется 28,825 миллиарда рублей бюджетных средств и 73,825 миллиарда рублей из внебюджетных источников.
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