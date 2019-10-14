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РИА Новости

Встреча властей Эквадора и профсоюзов состоится 15 октября

09:22 14.10.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Протесты в Эквадоре. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - РИА Новости. Диалог правительства Эквадора с гражданами по поводу экономических реформ в стране будет продолжен - на 15 октября намечена встреча властей с представителями рабочих, следует из сообщения представительства ООН в латиноамериканской стране.
Представители коренных народов в воскресенье встретились с президентом Эквадора Лениным Морено при участии представителя ООН. В результате было решено разработать новый указ, который, по словам Морено, заменит декрет об отмене субсидий на топливо и будет направлен на поддержку нуждающихся слоев населения. Также стороны договорились прекратить протесты, которые длились больше недели.
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"Представительство ООН в Эквадоре информирует граждан Эквадора, что диалог между правительством и движением рабочих состоится 15 октября в Кито", - говорится в заявлении представительства ООН в Эквадоре.
Изначально протесты в стране начали таксисты, недовольные отменой субсидий на бензин. К ним присоединились и другие перевозчики. В результате страна два дня была буквально парализована - были перекрыты многие дороги, не работал общественный транспорт. Транспортные службы прекратили забастовку, но потребовали от властей пересмотреть тарифы на проезд.
Затем коренное население Эквадора начало массовые манифестации, которые длились несколько дней. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.
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