Встреча властей Эквадора и профсоюзов состоится 15 октября

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - РИА Новости. Диалог правительства Эквадора с гражданами по поводу экономических реформ в стране будет продолжен - на 15 октября намечена встреча властей с представителями рабочих, следует из сообщения представительства ООН в латиноамериканской стране.

Представители коренных народов в воскресенье встретились с президентом Эквадора Лениным Морено при участии представителя ООН. В результате было решено разработать новый указ, который, по словам Морено, заменит декрет об отмене субсидий на топливо и будет направлен на поддержку нуждающихся слоев населения. Также стороны договорились прекратить протесты, которые длились больше недели.

"Представительство ООН в Эквадоре информирует граждан Эквадора, что диалог между правительством и движением рабочих состоится 15 октября в Кито", - говорится в заявлении представительства ООН в Эквадоре.

Изначально протесты в стране начали таксисты, недовольные отменой субсидий на бензин. К ним присоединились и другие перевозчики. В результате страна два дня была буквально парализована - были перекрыты многие дороги, не работал общественный транспорт. Транспортные службы прекратили забастовку, но потребовали от властей пересмотреть тарифы на проезд.