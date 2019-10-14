Эксперты: квантовые технологии поднимут конкурентоспособность России

Сотрудник института у приборов для измерения времени с рубидиевым стандартом частоты. Архивное фото

Сотрудник института у приборов для измерения времени с рубидиевым стандартом частоты

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Развитие квантовых технологий, по мнению экспертов, позволит России подняться в топ-20 Индекса глобальной конкурентоспособности экономики (Global Competitiveness Index, GCI) с нынешнего 43-го места, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Дорожная карта "Квантовые технологии" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий. К квантовым технологиям относятся квантовые вычисления (создание квантового компьютера), коммуникации (технология криптографической защиты информации) и сенсоры (высокоточные измерительные приборы).

"В случае достижения целевого уровня эффектов настоящая ДК позволит обеспечить к 2024 году внедрение и развитие в РФ основных технологических инновационных направлений, которые позволят укрепить позиции страны на международной арене и обеспечат долгосрочное лидерство в области цифровых технологий и инновационного развития. Целевой показатель по месту в рейтинге GCI индекса (Global Competitiveness Report) – топ 20 (сейчас 43 место)", - говорится в документе.

Индекс глобальной конкурентоспособности, публикуемый Всемирным экономическим форумом, включает 12 показателей, по которым измеряется готовность стран к четвертой промышленной революции. В 2019 году первое место в этом рейтинге занял Сингапур.

Предполагается, что всестороннее развитие квантовых технологий окажет значительное влияние на темпы развития экономики РФ, позволит качественно улучшить ее структуру, значимо повысит долю ВВП, приходящуюся на наукоемкую и инновационную продукцию, говорится в дорожной карте.

"Все мероприятия ДК предполагают выделение 51,15 миллиарда рублей (включая 8,74 миллиарда рублей внебюджетных средств) на реализацию предлагаемых инициатив, в том числе 34 миллиарда рублей на основные проекты развития и 17,15 миллиарда рублей на организационные, кадровые и отраслевые мероприятия", - говорится в документе. Для реализации дорожной карты предлагается создание отдельной организации по примеру АНО "Цифровая экономика".