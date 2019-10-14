Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T09:20Z
https://ria.ru/20191014/1559746981.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152619/96/1526199651_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4523d4e1a439c03bdb940d9a3180c8b0.jpg
РИА Новости

Эксперты: квантовые технологии поднимут конкурентоспособность России

09:20 14.10.2019
370
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСотрудник института у приборов для измерения времени с рубидиевым стандартом частоты
Сотрудник института у приборов для измерения времени с рубидиевым стандартом частоты
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сотрудник института у приборов для измерения времени с рубидиевым стандартом частоты. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Развитие квантовых технологий, по мнению экспертов, позволит России подняться в топ-20 Индекса глобальной конкурентоспособности экономики (Global Competitiveness Index, GCI) с нынешнего 43-го места, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Дорожная карта "Квантовые технологии" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий. К квантовым технологиям относятся квантовые вычисления (создание квантового компьютера), коммуникации (технология криптографической защиты информации) и сенсоры (высокоточные измерительные приборы).
Генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров
28 августа, 11:44РИА Новости
Глава РЖД считает квантовые технологии прорывным направлением
"В случае достижения целевого уровня эффектов настоящая ДК позволит обеспечить к 2024 году внедрение и развитие в РФ основных технологических инновационных направлений, которые позволят укрепить позиции страны на международной арене и обеспечат долгосрочное лидерство в области цифровых технологий и инновационного развития. Целевой показатель по месту в рейтинге GCI индекса (Global Competitiveness Report) – топ 20 (сейчас 43 место)", - говорится в документе.
Индекс глобальной конкурентоспособности, публикуемый Всемирным экономическим форумом, включает 12 показателей, по которым измеряется готовность стран к четвертой промышленной революции. В 2019 году первое место в этом рейтинге занял Сингапур.
Предполагается, что всестороннее развитие квантовых технологий окажет значительное влияние на темпы развития экономики РФ, позволит качественно улучшить ее структуру, значимо повысит долю ВВП, приходящуюся на наукоемкую и инновационную продукцию, говорится в дорожной карте.
"Все мероприятия ДК предполагают выделение 51,15 миллиарда рублей (включая 8,74 миллиарда рублей внебюджетных средств) на реализацию предлагаемых инициатив, в том числе 34 миллиарда рублей на основные проекты развития и 17,15 миллиарда рублей на организационные, кадровые и отраслевые мероприятия", - говорится в документе. Для реализации дорожной карты предлагается создание отдельной организации по примеру АНО "Цифровая экономика".
По мнению экспертов, у России в данный момент есть возможность "при резком старте присоединиться к квантовой технологической гонке, несмотря на имеющееся на сегодня отставание". "Целевая поддержка развития КТ позволит сократить разрыв в таких направлениях, как квантовые вычисления, а по ряду направлений, например, в области квантовых коммуникаций, создать конкурентные продукты с экспортным потенциалом и выйти на международные рынки", - считают они.
Структура молекулы
6 мая, 10:53РИА Новости
Искусственный интеллект из "Сколтеха" ускорил квантовые расчеты
1010001
Обсудить 3
МинкомсвязьРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники операционного центра
В Минкомсвязи дали прогноз по рынку новых производственных технологий
РИА
Новости
Программирование
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Участница на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Минкомсвязь: Россия претендует на 15% рынка виртуальной реальности
Гости Красноярского экономического форума 2019 в Международном выставочно-деловом центре Сибирь
Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей
Лента
новостей
Искусственный интеллект помогает изучать Вселенную
Развитие нейротехнологий потребует 56,8 миллиарда из бюджета до 2025 года
Серверная
Блокчейн сократит оборот контрафакта в России, заявили в Минкомсвязи
Участник фестиваля робототехники РобоСиб
Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое
Дата-центр IT-парка в Казани
Минкомсвязь: развитие блокчейна может потребовать 50 миллиардов рублей
Ноутбук
Блокчейн сократит сбои в финансовой инфраструктуре, заявили в Минкомсвязи
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Молочная продукция
Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния