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РИА Новости

В Минкомсвязи дали прогноз по рынку новых производственных технологий

09:17 14.10.2019
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Сотрудники операционного центра
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объем российского рынка решений на основе новых производственных технологий в 2024 году вырастет почти втрое - до 147 миллиардов рублей примерно с 50 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Новые производственные технологии" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.
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Под новыми производственными технологиями подразумевается совокупность новых подходов, методов и процессов, демонстрирующих стремительное развитие. К их числу относятся "цифровые двойники" - оцифрованная версия производственного процесса или продукции, "умное" производство" и другие.
"Объем российского рынка решений на основе новых производственных технологий в 2024 году составит 147 миллиардов рублей. Среднегодовые темпы роста в России - 21%", - говорится в документе. В 2019 году, согласно представленному графику, объем российского рынка составляет около 50 миллиардов рублей.
По оценке авторов дорожной карты, объем мирового рынка решений на основе новых производственных технологий в 2024 году составит 613,4 миллиарда долларов. Среднегодовые темпы роста рынка в мире составят 8%.
В таблице, представленной в документе, указано, что на развитие новых производственных технологий в РФ по 2024 год включительно потребуется 33,085 миллиарда рублей из бюджета и 46,808 миллиарда рублей внебюджетного финансирования.
Ожидается, что к 2024 году количество высокотехнологичных предприятий из приоритетных отраслей промышленности РФ, применяющих технологию разработки "цифровых двойников" продуктов, увеличится до 100 с текущих 3. Число пользователей платформы разработки "цифровых двойников" к этому сроку вырастет до 2,5 тысяч с 250 по состоянию на 2019 год.
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МинкомсвязьРоссияТехнологииЭкономика
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