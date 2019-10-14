Блокчейн сократит сбои в финансовой инфраструктуре, заявили в Минкомсвязи

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Технология систем распределенного реестра (блокчейн) позволит сократить к 2024 году на 50% число сбоев в финансовой инфраструктуре РФ и число случаев утечки персональных медицинских данных, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Системы распределенного реестра" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни.

"В части технологического лидерства развитие технологии позволит обеспечить независимость финансовой инфраструктуры РФ от зарубежных решений, повысить надежность и кибербезопасность финансовой инфраструктуры. Прогнозируемое сокращение количества сбоев финансовой инфраструктуры – 50% к 2024 году. Обеспечить рост безопасности процессов хранения и обмена персональными медицинскими данными. Прогнозируемое сокращение количества случаев утечки персональных медицинских данных - 50% к 2024 году", - сообщается в документе.

Помимо этого, как ожидается, технология повысит доступность и надежность государственных информационных систем (ГИС), увеличит их защищенность от кибератак. Прогнозируемое сокращение времени технического обслуживания в год - 30% к 2024 году.

Кроме того, блокчейн ускорит проведение транзакций платежной системы РФ к 2024 году на 40%. Срок реализации - 2022-2024 годы, ответственный оператор - фонд "Сколково". Предполагается, что фонд займется развитием платежных сервисов с использованием технологии распределенного реестра для национальной платежной системы.