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РИА Новости

Блокчейн сократит сбои в финансовой инфраструктуре, заявили в Минкомсвязи

09:13 14.10.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Технология систем распределенного реестра (блокчейн) позволит сократить к 2024 году на 50% число сбоев в финансовой инфраструктуре РФ и число случаев утечки персональных медицинских данных, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Системы распределенного реестра" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни.
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"В части технологического лидерства развитие технологии позволит обеспечить независимость финансовой инфраструктуры РФ от зарубежных решений, повысить надежность и кибербезопасность финансовой инфраструктуры. Прогнозируемое сокращение количества сбоев финансовой инфраструктуры – 50% к 2024 году. Обеспечить рост безопасности процессов хранения и обмена персональными медицинскими данными. Прогнозируемое сокращение количества случаев утечки персональных медицинских данных - 50% к 2024 году", - сообщается в документе.
Помимо этого, как ожидается, технология повысит доступность и надежность государственных информационных систем (ГИС), увеличит их защищенность от кибератак. Прогнозируемое сокращение времени технического обслуживания в год - 30% к 2024 году.
Кроме того, блокчейн ускорит проведение транзакций платежной системы РФ к 2024 году на 40%. Срок реализации - 2022-2024 годы, ответственный оператор - фонд "Сколково". Предполагается, что фонд займется развитием платежных сервисов с использованием технологии распределенного реестра для национальной платежной системы.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
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