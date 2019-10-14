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РИА Новости

Минкомсвязь: Россия претендует на 15% рынка виртуальной реальности

09:09 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Паньшин / Перейти в фотобанкУчастница на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Участница на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Алексей Паньшин
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Участница на Петербургском международном экономическом форуме 2019 . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) позволит России через 4-5 лет занять более 15% мирового рынка в этой сфере, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Технологии виртуальной и дополненной реальности" была одобрена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.
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В Госдуме предложили создать министерство виртуальной реальностиПо мнению депутата Бориса Чернышова, подобные технологии можно успешно использовать в образовании, туризме, торговле, медицине, спорте и военной подготовке.
"Россия в перспективе 4–5 лет имеет потенциал стать видимым игроком на международном рынке VR/AR-решений и занять более 15% мирового рынка VR/AR-технологий. Как минимум не менее трех российских компаний к 2024 году смогут занять более 30% одного из приоритетных рынков. Как максимум российские технологии будут задавать отраслевые стандарты в мире, особенно в направлениях промышленности, медицины и образования", - говорится в документе.
Предполагается, что развитие VR/AR-технологий значительно повысит позиции РФ в ряде специализированных международных рейтингов.
Согласно документу, развитие специализированных VR/AR-систем для промышленного сегмента позволит сократить затраты на обслуживание оборудования, сократить число ошибок и простоев до 30%; увеличить эффективность работы с инженерными 3D-моделями, сократить срок проектирования на 30–50%; ускорить согласование и строительство объектов на 7–30%.
Технологии также позволят снизить число инвалидов среди работоспособного населения РФ на 7% при реабилитации в VR, а также уменьшить число врачебных ошибок на 50–80% у прошедших обучение с применением технологий VR/AR.
"Внедрение VR/AR в образовательном сегменте позволит обеспечить доступные инструменты для пользователей и дополнить обучающие программы интерактивным визуальным VR/AR-контентом в размере до 30% всех образовательных материалов... Это может привести к следующим эффектам: повышение эффективности онлайн обучения; обеспечение непрерывного профессионального образования; обеспечение доступности качественного образования в регионах. При развитии маркетплейса образовательных проектов возможно получение российскими компаниями 15% мирового рынка VR-образования", - говорится также в документе.
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МинкомсвязьРоссияТехнологииЭкономика
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