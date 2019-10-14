Минкомсвязь: Россия претендует на 15% рынка виртуальной реальности

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) позволит России через 4-5 лет занять более 15% мирового рынка в этой сфере, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Технологии виртуальной и дополненной реальности" была одобрена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий.

"Россия в перспективе 4–5 лет имеет потенциал стать видимым игроком на международном рынке VR/AR-решений и занять более 15% мирового рынка VR/AR-технологий. Как минимум не менее трех российских компаний к 2024 году смогут занять более 30% одного из приоритетных рынков. Как максимум российские технологии будут задавать отраслевые стандарты в мире, особенно в направлениях промышленности, медицины и образования", - говорится в документе.

Предполагается, что развитие VR/AR-технологий значительно повысит позиции РФ в ряде специализированных международных рейтингов.

Согласно документу, развитие специализированных VR/AR-систем для промышленного сегмента позволит сократить затраты на обслуживание оборудования, сократить число ошибок и простоев до 30%; увеличить эффективность работы с инженерными 3D-моделями, сократить срок проектирования на 30–50%; ускорить согласование и строительство объектов на 7–30%.

Технологии также позволят снизить число инвалидов среди работоспособного населения РФ на 7% при реабилитации в VR, а также уменьшить число врачебных ошибок на 50–80% у прошедших обучение с применением технологий VR/AR.