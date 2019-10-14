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РИА Новости

Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз

09:07 14.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Дорожная карта развития "сквозной" цифровой технологии "Нейротехнологии и искусственный интеллект" была одобрена президиумом правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий для улучшения качества жизни.
"В 2018 году российский рынок решений в сфере ИИ составил 2,1 миллиарда рублей, к 2024 году он увеличится до 160,1 миллиарда рублей", - говорится в документе. Его авторы также ожидают резкого роста мирового рынка ИИ: с 21,5 миллиарда долларов в 2018 году до 137,2 миллиарда долларов в 2024 году.
Российский рынок решений в сфере нейротехнологий, по прогнозам, к 2024 году увеличится до 8,2 миллиарда рублей с 0,1 миллиарда рублей в 2018 году.
"По различным прогнозам, доля искусственного интеллекта в мировом ВВП будет составлять 2,6% в 2030 году. Данный показатель включает в себя размер отрасли решений в сфере ИИ, прирост производительности в различных секторах экономики и другие факторы. При существенном стимулировании развития ИИ в России будут достигнуты даже большие результаты. А именно: доля ИИ в ВВП России будет составлять 0,8% в 2024 году и 3,6% в 2030 году", - говорится в документе.
Сможет ли искусственный интеллект заменить человека?
8 октября, 14:07Видеоблоги - Радио Sputnik
Сможет ли искусственный интеллект заменить человека?О несовершенствах искусственного интеллекта в эфире радио Sputnik рассказали директор по науке и технологиям AIA Роман Душкин и заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаил Бурцев.
Технология позволит увеличить производство и продажу товаров и услуг, связанных с ИИ: аппаратного обеспечения, программного обеспечения и IT-консалтинговых услуг. Ожидается также рост производительности в различных отраслях экономики.
"Создание индустрии по искусственному интеллекту в первую очередь позволит создать конкурентоспособную на мировом уровне высокотехнологичную отрасль, кроме того, оно ускорит развитие цифровой экономики, будет стимулировать развитие ИТ-инфраструктуры по работе с большими объемами данных, а также повысит долю отечественного программного обеспечения и решений на внутреннем рынке", - отмечают эксперты.
"Развитие искусственного интеллекта существенно улучшит ситуацию с здравоохранением в стране. Повысится качество медицинских услуг и точность диагностирования. Все это увеличит ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян. Развитие искусственного интеллекта также улучшит ситуацию с образованием в РФ: каждый ученик сможет получать задание в соответствии с его способностями, а учителям и преподавателям не придется тратить время на выполнение однообразных операций", - говорится в документе.
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МинкомсвязиРоссияТехнологии
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