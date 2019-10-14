Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T13:01Z
https://ria.ru/20191014/1559746394.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152241/38/1522413812_0:256:2732:1793_1036x0_80_0_0_175533a08b9643092e2d3784adc8432b.jpg
РИА Новости
Туризм

Москва возглавила рейтинг регионов по организации детского отдыха

09:04 14.10.2019 (обновлено: 13:01 14.10.2019)
291
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва, Краснодарский край и Свердловская область стали лучшими российскими регионами по организации детского отдыха, в аутсайдерах оказался Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
В рейтинге приняли участие все регионы РФ. Для оценки было установлено 12 критериев в рамках трех основных направлений, а также два повышающих коэффициента и один понижающий. Максимальная оценка - 21 балл.
Так, учитывались доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечение обеспечение таких организаций профессиональными кадрами, региональное информационное поле, интенсификация механизмов обратной связи между госструктурами, общественными объединениями и гражданами.
Лучшие регионы России по организации детского отдыха 2019
Вчера, 09:00Социальный навигатор
Лучшие регионы России по организации детского отдыха 2019
Кроме того, учитывалась доля детей в регионе, отдохнувших организованно (в лагерях, санаториях и т.д.) в 2017-2018 годах, и наличие в регионе организаций отдыха и оздоровления с условиями для приема детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Также принималось во внимание наличие в регионе летом 2019 года событий негативного, а также массового характера, вследствие которых пострадали отдыхающие дети (отравления, закрытие лагерей, пожар и т.д.).
Как показало исследование, лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край и Свердловская область, набравшие по 17 баллов, на втором месте: Нижегородская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ульяновская область (по 15 баллов), замыкают тройку лидеров: Республика Башкортостан, Волгоградская и Саратовская области (по 14 баллов).
Меньше всего баллов в рейтинге набрал Ненецкий автономный округ (четыре балла). Чукотка, Ингушетия, Дагестан и республика Тыва получили по пять баллов.
Первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
10 октября, 16:59Туризм
Минпросвещения призвало развивать детский отдых в Крыму
Исследование проводилось на основе данных, опубликованных на сайтах региональных органов исполнительной власти РФ, также использованы данные Росстата и других открытых источников. Среди причин такой низкой оценки можно назвать некачественно заполненный реестр, отсутствие информации о кадрах, а также лагерях, в которых созданы условия для приема детей с ОВЗ, поясняется в аналитической записке к рейтингу,
Также там отмечается, что в этом году в рейтинг был добавлен новый критерий - понижающий коэффициент, присуждающийся за наличие событий негативного или массового характера, в результате которых погибли или пострадали дети. Он ставился на основе данных мониторинга материалов в СМИ о детском отдыхе за июнь-август 2019 года.
"В числе таких регионов оказались: Хабаровский край (пожар в детском лагере "Холдоми"), Республика Крым (массовые отравления детей в нескольких лагерях), Москва (закрытие в начале летнего сезона детского лагеря "Горки")", - говорится в аналитической записке.
Дополнительный балл (повышающий коэффициент) присуждался за наличие в регионе организаций отдыха и оздоровления с условиями для приема детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Число регионов. получивших этот коэффициент выросло до 34, что в три раза больше, чем в 2018 году
Также эксперты отметили, результаты исследования 2019 года показали значительное улучшение показателей по критерию "Доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей". При этом одним из самых проблемных направлений, как и в прошлом году, остается обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей профессиональными кадрами (вожатские отряды в регионе, школы вожатых, подготовка вожатых на базе вузов).
100002
Обсудить 1
ТуризмДетские вопросыСН_ОбразованиеРосстатУльяновская областьКраснодарский крайСоциальный навигаторОбществоМосква
Рекомендуем
Лис на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника
На Камчатке опубликовали фотографии зверей, меняющих шубы к зиме
РИА
Новости
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в Лицее №88 в Екатеринбурге. 30 мая 2018
Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку
Стройка
В Тюменской области построят более 30 новых школ
Рейтинг регионов России по вводу жилья
Рейтинг регионов России по вводу жилья
Лента
новостей
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
В Крыму предложили создать паломнический маршрут "Лавры Святой Руси"
Школьник расплачивается за обед
Роспотребнадзор исследует питание школьников в пяти пилотных регионах
Пассажиры в аэропорту Домодедово
В Новом Уренгое эвакуировали аэропорт из-за бесхозного чемодана
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Ученые оценили развитие рынка труда в России
Преображенская церковь XVIII века после реставрации, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольня, входящие в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи, на острове Кижи Онежского озера в Карелии
Жемчужина Онежского озера. Какие тайны хранит остров Кижи
Акции протеста в Барселоне
Столкновения происходят около аэропорта Барселоны, задержаны 20 рейсов
Простуда
Глава Роспотребнадзора рассказала, как не заболеть осенью
Дмитрий Медведев проводит совещание
Медведев потребовал от губернаторов объяснений по задержкам с соцобъектами
Клавиатура компьютера
Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния