Москва возглавила рейтинг регионов по организации детского отдыха

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва, Краснодарский край и Свердловская область стали лучшими российскими регионами по организации детского отдыха, в аутсайдерах оказался Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

В рейтинге приняли участие все регионы РФ. Для оценки было установлено 12 критериев в рамках трех основных направлений, а также два повышающих коэффициента и один понижающий. Максимальная оценка - 21 балл.

Так, учитывались доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечение обеспечение таких организаций профессиональными кадрами, региональное информационное поле, интенсификация механизмов обратной связи между госструктурами, общественными объединениями и гражданами.

Кроме того, учитывалась доля детей в регионе, отдохнувших организованно (в лагерях, санаториях и т.д.) в 2017-2018 годах, и наличие в регионе организаций отдыха и оздоровления с условиями для приема детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Также принималось во внимание наличие в регионе летом 2019 года событий негативного, а также массового характера, вследствие которых пострадали отдыхающие дети (отравления, закрытие лагерей, пожар и т.д.).

Как показало исследование, лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край и Свердловская область, набравшие по 17 баллов, на втором месте: Нижегородская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ульяновская область (по 15 баллов), замыкают тройку лидеров: Республика Башкортостан, Волгоградская и Саратовская области (по 14 баллов).

Меньше всего баллов в рейтинге набрал Ненецкий автономный округ (четыре балла). Чукотка, Ингушетия, Дагестан и республика Тыва получили по пять баллов.

Исследование проводилось на основе данных, опубликованных на сайтах региональных органов исполнительной власти РФ, также использованы данные Росстата и других открытых источников. Среди причин такой низкой оценки можно назвать некачественно заполненный реестр, отсутствие информации о кадрах, а также лагерях, в которых созданы условия для приема детей с ОВЗ, поясняется в аналитической записке к рейтингу,

Также там отмечается, что в этом году в рейтинг был добавлен новый критерий - понижающий коэффициент, присуждающийся за наличие событий негативного или массового характера, в результате которых погибли или пострадали дети. Он ставился на основе данных мониторинга материалов в СМИ о детском отдыхе за июнь-август 2019 года.

"В числе таких регионов оказались: Хабаровский край (пожар в детском лагере "Холдоми"), Республика Крым (массовые отравления детей в нескольких лагерях), Москва (закрытие в начале летнего сезона детского лагеря "Горки")", - говорится в аналитической записке.

Дополнительный балл (повышающий коэффициент) присуждался за наличие в регионе организаций отдыха и оздоровления с условиями для приема детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Число регионов. получивших этот коэффициент выросло до 34, что в три раза больше, чем в 2018 году