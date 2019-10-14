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РИА Новости

Двух граждан Казахстана осудили за контрабанду кокаина из Бразилии в Турцию

08:46 14.10.2019 (обновлено: 12:22 14.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовГород Нур-Султан
Город Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
АЛМА-АТА, 14 окт – РИА Новости. Двое граждан Казахстана приговорены к 15,5 годам лишения свободы за контрабанду кокаина из Бразилии, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
По информации пресс-службы, международный канал поставки кокаина из Бразилии транзитом через ОАЭ в Казахстан и далее в Турцию был выявлен и пресечен еще в марте 2019 года. Тогда в аэропорту Алма-Аты был задержан пассажир авиарейса из Дубая гражданин Казахстана Сатыбалдиев.
"В ходе проведения досмотра… в желудочно-кишечном тракте М.Сатыбалдиева обнаружены и извлечены 42 капсулы с кокаином общим весом около 460 граммов", - говорится в сообщении.
Позже правоохранители задержали родственницу подозреваемого Курманбаеву, которая, по версии следствия, организовала контрабандную переброску указанной партии наркотиков из Бразилии в Казахстан, а также далее намеревалась их транспортировать в Турцию.
"Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Алматы Л.Курманбаева и М.Сатыбалдиев признаны виновными… и приговорены к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности", - информирует пресс-служба.
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