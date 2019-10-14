Двух граждан Казахстана осудили за контрабанду кокаина из Бразилии в Турцию

АЛМА-АТА, 14 окт – РИА Новости. Двое граждан Казахстана приговорены к 15,5 годам лишения свободы за контрабанду кокаина из Бразилии, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

По информации пресс-службы, международный канал поставки кокаина из Бразилии транзитом через ОАЭ в Казахстан и далее в Турцию был выявлен и пресечен еще в марте 2019 года. Тогда в аэропорту Алма-Аты был задержан пассажир авиарейса из Дубая гражданин Казахстана Сатыбалдиев.

"В ходе проведения досмотра… в желудочно-кишечном тракте М.Сатыбалдиева обнаружены и извлечены 42 капсулы с кокаином общим весом около 460 граммов", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители задержали родственницу подозреваемого Курманбаеву, которая, по версии следствия, организовала контрабандную переброску указанной партии наркотиков из Бразилии в Казахстан, а также далее намеревалась их транспортировать в Турцию.