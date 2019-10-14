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РИА Новости

Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку

08:42 14.10.2019 (обновлено: 11:24 14.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в Лицее №88 в Екатеринбурге. 30 мая 2018
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в Лицее №88 в Екатеринбурге. 30 мая 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Чаще всего российские школьники ошибались при написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на статистику Федерального института педагогических измерений.
На втором месте по сложности — задания на проверку правописания суффиксов и приставок, с которыми справляются в среднем лишь 58 процентов выпускников.
Третье место занимают задания с правописанием "Н" и "НН" — их выполняют около 65 процентов школьников.
Часто выпускники допускают ошибки при образовании сравнительной и превосходной степеней, падежных форм существительных и в выборе падежа при производных предлогах.
Вызывает сложности и задание на пунктуационный анализ текста, которое было введено в ЕГЭ по русскому языку в 2019 году. Успешно выполнить его смогли лишь 32 процента школьников.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
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Опрос показал, как россияне относятся к ЕГЭ
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