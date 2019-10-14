Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку

Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в Лицее №88 в Екатеринбурге. 30 мая 2018

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Чаще всего российские школьники ошибались при написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, сообщает " Чаще всего российские школьники ошибались при написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, сообщает " Российская газета " со ссылкой на статистику Федерального института педагогических измерений.

На втором месте по сложности — задания на проверку правописания суффиксов и приставок, с которыми справляются в среднем лишь 58 процентов выпускников.

Третье место занимают задания с правописанием "Н" и "НН" — их выполняют около 65 процентов школьников.

Часто выпускники допускают ошибки при образовании сравнительной и превосходной степеней, падежных форм существительных и в выборе падежа при производных предлогах.