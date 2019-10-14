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РИА Новости

В Новосибирске после массовой драки у рынка арестовали бизнесмена

08:37 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Основным фигурантом дела о вымогательстве денег у торговцев овощами и фруктами в Новосибирске стал бизнесмен Абдирашид Ахмедов, он арестован.
"Ахмедову А.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 26 суток, то есть до 7 декабря 2019 года", - сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда Новосибирска.
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По данным из открытых сервисов, Абдирашид Ахмедов является главой компании "Тамерлан", основной вид деятельности которой - оптовая торговля фруктами и овощами. При этом компания получала контракты на поставку продукции в детсады, больницы и другие госучреждения.
Как следует из видео на сайте ГУ МВД, во время допроса основной фигурант дела Ахмедов не признал свою вину, полицейским он сказал, что "это все наговоры" и "неправда".
Как сообщалось ранее, днем 7 октября в Новосибирске на улице Малыгина у крупного рынка Хилокский произошел "конфликт между двумя группами граждан, в результате которого несколько человек получили телесные повреждения". К врачам с травмами от резиновых пуль обратились пять человек. Полиция возбудила уголовные дела по статьям "хулиганство" и "вымогательство". Как отмечал МИД Киргизии, в драке участвовали около полусотни человек, среди них выходцы из Средней Азии, в том числе граждане Киргизии.
Позже полицейские установили, что конфликт произошел между рыночными торговцами и людьми, вымогавшими у них деньги за право торговли. В главке МВД отмечали, что задержан предполагаемый организатор "группы вымогателей" – 31-летний ранее неоднократно судимый житель Новосибирска, а также его 29-летний сообщник. Как сообщалось ранее, в день конфликта в одном из популярных городских пабликов соцсети "Вконтакте" появилось видео, на котором очевидец называет причиной конфликта "вооруженную группировку Тамерлана", которая якобы уже несколько лет "людей давит, грабит".
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