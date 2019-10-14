В Новосибирске после массовой драки у рынка арестовали бизнесмена

НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Основным фигурантом дела о вымогательстве денег у торговцев овощами и фруктами в Новосибирске стал бизнесмен Абдирашид Ахмедов, он арестован.

"Ахмедову А.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 26 суток, то есть до 7 декабря 2019 года", - сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда Новосибирска.

По данным из открытых сервисов, Абдирашид Ахмедов является главой компании "Тамерлан", основной вид деятельности которой - оптовая торговля фруктами и овощами. При этом компания получала контракты на поставку продукции в детсады, больницы и другие госучреждения.

Как следует из видео на сайте ГУ МВД, во время допроса основной фигурант дела Ахмедов не признал свою вину, полицейским он сказал, что "это все наговоры" и "неправда".

Как сообщалось ранее, днем 7 октября в Новосибирске на улице Малыгина у крупного рынка Хилокский произошел "конфликт между двумя группами граждан, в результате которого несколько человек получили телесные повреждения". К врачам с травмами от резиновых пуль обратились пять человек. Полиция возбудила уголовные дела по статьям "хулиганство" и "вымогательство". Как отмечал МИД Киргизии, в драке участвовали около полусотни человек, среди них выходцы из Средней Азии, в том числе граждане Киргизии.