В Японии около 136 тысяч жилищ остаются без воды из-за тайфуна

ТОКИО, 14 окт - РИА Новости. Около 136 тысяч жилищ в Японии остаются без водоснабжения и 4300 - без электричества из-за ущерба от прошедшего с субботы на воскресенье тайфуна "Хагибис", передает телеканал Около 136 тысяч жилищ в Японии остаются без водоснабжения и 4300 - без электричества из-за ущерба от прошедшего с субботы на воскресенье тайфуна "Хагибис", передает телеканал NHK

Тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря, оползням.

По данным японских СМИ, погибли 36 человек, 15 пропали без вести, 186 человек получили травмы.

Постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио. В аэропорту Нарита отмечены задержки рейсов.