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РИА Новости

В Японии около 136 тысяч жилищ остаются без воды из-за тайфуна

06:17 14.10.2019 (обновлено: 10:09 14.10.2019)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonСпасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна "Хагибис", Япония. 14 октября 2019
Спасатели обыскивают затопленную территорию после тайфуна Хагибис, Япония. 14 октября 2019
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 14 окт - РИА Новости. Около 136 тысяч жилищ в Японии остаются без водоснабжения и 4300 - без электричества из-за ущерба от прошедшего с субботы на воскресенье тайфуна "Хагибис", передает телеканал NHK.
Тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря, оползням.
По данным японских СМИ, погибли 36 человек, 15 пропали без вести, 186 человек получили травмы.
Постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио. В аэропорту Нарита отмечены задержки рейсов.
Полиция, пожарные службы и силы самообороны Японии продолжают поисково-спасательные операции, ликвидацию последствий наводнений и оползней в 11 префектурах. Тысячи жителей пострадавших районов остаются в эвакуационных центрах.
Удар стихии: тайфун "Хагибис" в Японии
© REUTERS / Kyodo

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре составила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

Ликвидация последствий тайфуна Хагибис в Японии
1 из 9

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре составила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

По последним данным, погибли 19 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
2 из 9

По последним данным, погибли 19 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.

© REUTERS / Kyodo
© AP Photo / Mark Baker

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и повалить деревья и опоры линий электропередач.

Мужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна Хагибис в Японии
3 из 9

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и повалить деревья и опоры линий электропередач.

© AP Photo / Mark Baker
© REUTERS / Kyodo

В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
4 из 9

В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi

Местные власти рекомендовали 11 миллионам японцев покинуть свои дома. Объявление эвакуации означает, что существует непосредственная угроза для жизни и здоровья.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
5 из 9

Местные власти рекомендовали 11 миллионам японцев покинуть свои дома. Объявление эвакуации означает, что существует непосредственная угроза для жизни и здоровья.

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
© AFP 2019 / Charly Triballeau

В городе Нагано около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
6 из 9

В городе Нагано около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.

© AFP 2019 / Charly Triballeau
© REUTERS / Kyodo

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. По данным властей, без света остались более 376 тысяч домов.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
7 из 9

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. По данным властей, без света остались более 376 тысяч домов.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2019 / JIJI PRESS

В Главном метеорологическом агентстве страны заявили, что тайфун по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" 1958 года. Тогда погибли сотни людей.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
8 из 9

В Главном метеорологическом агентстве страны заявили, что тайфун по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" 1958 года. Тогда погибли сотни людей.

© AFP 2019 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kyodo

Авиакомпании заранее объявили об отмене сотен рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения.

Последствия тайфуна Хагибис в Японии
9 из 9

Авиакомпании заранее объявили об отмене сотен рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения.

© REUTERS / Kyodo
1 из 9

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре составила до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

© REUTERS / Kyodo
2 из 9

По последним данным, погибли 19 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести.

© REUTERS / Kyodo
3 из 9

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и повалить деревья и опоры линий электропередач.

© AP Photo / Mark Baker
4 из 9

В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

© REUTERS / Kyodo
5 из 9

Местные власти рекомендовали 11 миллионам японцев покинуть свои дома. Объявление эвакуации означает, что существует непосредственная угроза для жизни и здоровья.

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
6 из 9

В городе Нагано около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама.

© AFP 2019 / Charly Triballeau
7 из 9

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. По данным властей, без света остались более 376 тысяч домов.

© REUTERS / Kyodo
8 из 9

В Главном метеорологическом агентстве страны заявили, что тайфун по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" 1958 года. Тогда погибли сотни людей.

© AFP 2019 / JIJI PRESS
9 из 9

Авиакомпании заранее объявили об отмене сотен рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения.

© REUTERS / Kyodo
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Тайфун "Хагибис"ЯпонияВ мире
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