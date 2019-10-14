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РИА Новости

Поклонская прокомментировала заявление преемницы Меркель о Крыме

04:57 14.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутат от Крыма, замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр по воссоединению Крыма с Россией.
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая возглавляет Минобороны ФРГ и является преемницей канцлера Ангелы Меркель на посту лидера ХДС, заявила, что Германии нужно выстраивать добрососедские отношения с Россией, но в некоторых вопросах, в частности, относительно Крыма, ей молчать не стоит. По мнению политика, в вопросе возвращения полуострова в состав России "было нарушено международное право".
"Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали", - написала Поклонская на своей странице "ВКонтакте", подчеркнув, что "способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами – это удел сильных политиков, а не слабых людей".
Время покажет, кто есть кто в современной мировой политике, выразила уверенность парламентарий.
"Надеюсь, смелые и независимые еще есть", - подытожила Поклонская.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Российская сторона приняла аналогичные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия многократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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8 октября, 03:27РИА Новости
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрХДС/ХССНаталья ПоклонскаяАнгела МеркельКрымРоссия
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