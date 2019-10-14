В Керчи появится парк "Патриот" с видом на Крымский мост

"Мы планируем открытие парка "Патриот" на территории города Керчь. Под него будут выделены два участка, это порядка 150 гектар, другой участок порядка 200 гектар. Это достаточно большие объекты, где будут располагаться как музейные ценности, так музеи под открытым небом", - сообщил РИА Новости Бороздин.