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РИА Новости

В Керчи появится парк "Патриот" с видом на Крымский мост

03:23 14.10.2019
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКерчь
Керчь
© РИА Новости / Василий Батанов
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Керчь. Архивное фото
КЕРЧЬ, 14 окт – РИА Новости. Парк "Патриот" планируется создать в Керчи, располагаться он будет на территории между крепостью Керчь и мостовым переходом, сообщил в интервью РИА Новости мэр города Сергей Бороздин.
"Мы планируем открытие парка "Патриот" на территории города Керчь. Под него будут выделены два участка, это порядка 150 гектар, другой участок порядка 200 гектар. Это достаточно большие объекты, где будут располагаться как музейные ценности, так музеи под открытым небом", - сообщил РИА Новости Бороздин.
По словам собеседника агентства, из парка откроется красивый вид на море и Крымский мост. Кроме того, отметил Бороздин, рядом с "Патриотом" планируется создать и парк развлечений для семейного отдыха.
Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники.
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