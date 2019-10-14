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РИА Новости

Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король

08:00 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
 Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России вновь приезжает в Саудовскую Аравию по приглашению короля. Предыдущий официальный визит Владимира Путина в Эр-Рияд состоялся в феврале 2007-го. Но именно за последние годы, как подчеркнула саудовская сторона, отношения стран вышли на новые горизонты. Нынешние переговоры могут обеспечить торговые соглашения на миллиарды долларов.

Королевский прием

Два года назад в Кремле принимали короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда. Переговоры с хранителем двух святынь (мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине) должны были расставить точки над i в вопросах, связанных с рынком нефти и военно-техническим сотрудничеством.
Делегация, насчитывавшая почти тысячу человек, сняла все люксовые номера в самых дорогих гостиницах российской столицы. Король остановился в Four Seasons. Эта отельная сеть частично принадлежит его племяннику, принцу Аль-Валиду. С собой привезли даже трап-эскалатор, чтобы 81-летний монарх мог плавно спуститься из самолета, не ступая ногами. Тогда, правда, случилась заминка: на полпути трап остановился — и королю все же пришлось сойти на землю самостоятельно.
Для Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, взошедшего на престол в 2015-м, тот визит в Россию стал первым в качестве короля, но в Москве он уже бывал — в 2006-м. А вот Владимир Путин посетил Эр-Рияд лишь однажды — 12 лет назад. Российского президента встречали пушечным салютом и кавалерийским эскортом. Дорогу перед ним усыпали лепестками роз, а танцоры эффектно подарили кинжал. Колорита добавляли наряды российских журналисток — им пришлось надеть хиджабы. Монарх предоставил в распоряжение гостя целый дворец. Визит короля в Кремль был обставлен не столь ярко, но тоже очень красиво.
© РИА Новости / Владимир РодионовПрезидент России Владимир Путин во время посещения Исторического центра имени короля Саудовской Аравии Абдель Азиза в Эр-Рияде. 12 февраля 2007
Президент России Владимир Путин во время посещения исторического Центра короля Саудовской Аравии Абдель Азиза в Эр-Рияде. 12 февраля 2007
© РИА Новости / Владимир Родионов
Президент России Владимир Путин во время посещения Исторического центра имени короля Саудовской Аравии Абдель Азиза в Эр-Рияде. 12 февраля 2007
По итогам встречи двухлетней давности министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил: "Это был дружеский, обстоятельный разговор, в основе которого было взаимное желание Москвы и Эр-Рияда последовательно наращивать взаимовыгодное сотрудничество во всех областях". Его коллега Адель ибн Ахмед аль-Джубейр сказал еще больше: "Отношения между двумя странами выходят на новые горизонты, которых мы не могли даже представить ранее".
Напоследок король Сальман Бен Абдель Азиз пригласил Владимира Путина в гости. Российский президент обещал посетить Саудовскую Аравию еще раз. Но сроки не обозначил. И вот наконец визит состоится.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в Россию с государственным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017
Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в РФ с государственным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в Россию с государственным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017

Политика и бизнес в Эр-Рияде

Все это время президент и король поддерживали связь по телефону, сообщили накануне поездки в Кремле. Кроме того, Путин регулярно встречается с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в Эр-Рияде стороны прежде всего обсудят вопросы наращивания взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, военно-технической сфере.
"Конечно, имеется в виду провести обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Будет конкретно идти разговор о ситуации в Сирии, в зоне Персидского залива, Йемене и палестино-израильском урегулировании", — рассказал журналистам Ушаков.
Программа в Эр-Рияде начнется церемонией встречи с королем, после чего состоится государственный обед от его имени в честь российского президента. Затем переговоры и подписание совместных документов — их готовится более тридцати.
© AFP 2019 / Fayez NureldineВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AFP 2019 / Fayez Nureldine
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Владимир Путин примет участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета, в который входят представители крупного бизнеса двух стран, два десятка человек с каждой стороны. "Инвестиционная кооперация наращивается. Публичный фонд Саудовской Аравии выделил десять миллиардов долларов для инвестиций совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), действует механизм соинвестирования. Всего освоено 2,5 миллиарда долларов", — добавил Ушаков.
Он отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 15 процентов и превысил миллиард долларов. Накануне также сообщалось, что российские и саудовские компании подпишут десять соглашений о взаимных инвестициях в сельское хозяйство, производство удобрений, развитие железных дорог и сектора нефтехимии на общую сумму в два миллиарда долларов.

Черное золото

Наблюдатели сходятся во мнении, что стороны обсудят соглашение об ограничении добычи нефти, ведь Россия и Саудовская Аравия — его главные участники. Сделка ОПЕК+, подписанная в 2017-м, дважды продлевалась, условия сокращения добычи менялись. Отношения между странами стали активно развиваться именно после этого соглашения. Как указывал Сергей Лавров, в общий актив стран следует занести плотную координацию по ситуации на мировом рынке нефти.
Разговор может коснуться и вооружений. В сентябре саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов, из-за чего добыча нефти в стране снизилась наполовину. Американские системы ПВО (или их саудовские операторы) атаку отбить не смогли. Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран, хотя ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
© REUTERS / Stephen KalinПоследствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
© REUTERS / Stephen Kalin
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
"Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив (российские системы ПВО) С-300, и так, как сделал президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", — заявлял тогда Путин. Он также заверил, что Москва готова способствовать преодолению разногласий между Ираном и Саудовской Аравией.

Новый уровень

"Убежден, что российско-саудовская встреча на высшем уровне придаст мощный дополнительный импульс нашему многогранному партнерству, послужит его переводу на новый уровень, укрепит взаимопонимание между двумя народами", — сказал Лавров в интервью арабоязычным СМИ.
Министр иностранных дел напомнил, что Россия и Саудовская Аравия — сторонники решительной борьбы с терроризмом: "О том, какое горе и разрушения несет экстремистская идеология, мы знаем не понаслышке, а потому никогда не станем лукавить, делить радикалов на "своих" и "чужих", использовать их в корыстных целях".
На взгляд российского министра, значительный потенциал усиления взаимодействия двух стран сохраняется не только в энергетике или сельском хозяйстве, но и в передовых технологиях.
Во вторник, 15 октября, планируется государственный визит Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты. "После переговоров в узком и широком форматах Путин и (президент ОАЭ Халифа́ ибн Заид Аль) Нахайян встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов, то есть программа примерно повторяет визит в Саудовскую Аравию", — рассказал Ушаков. По его данным, товарооборот в прошлом году увеличился на 3,6 процента и достиг 1,7 миллиарда долларов.
"Успехи есть в инвестиционном сотрудничестве — РФПИ с эмиратским суверенным фондом Mubadala реализовано уже более 45 сделок объемом 2,3 миллиарда долларов, в планах — расширить инвестиционный портфель до семи миллиардов", — добавил Ушаков.
Представитель Кремля также отметил, что Эмираты популярны у российских туристов, в прошлом году их число увеличилось на 23 процента. К тому же ОАЭ лидируют среди стран Персидского залива по объемам торговли с Россией.
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Российский фонд прямых инвестицийЮрий УшаковСергей ЛавровЗРК С-300С-400 «Триумф»ОПЕКВладимир Путин
Популярные комментарии
без скачек, суеты и обещаний, хвастовства и выпячивании своего большого "Я", как хохлы к примеру, наш Путин не спеша, уверенно идет в перед))
14 октября, 09:51
Анастасия Бессонова
75220117
Опять кремлеботы путина вылезли)
14 октября, 09:53
ИЛИван Листьев
18602064
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