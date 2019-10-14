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РИА Новости

"Проклятье вермахта". Как советский офицер сжег полсотни немецких танков

08:00 14.10.2019 (обновлено: 22:45 14.10.2019)
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CC0 / Автор неизвестен / Танковый экипаж Дмитрия Лавриненко (крайний слева). Октябрь 1941 г.
Танковый экипаж Дмитрия Лавриненко (крайний слева). Октябрь 1941 г.
CC0 / Автор неизвестен /
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Первые, самые трудные дни Великой Отечественной, непредсказуемая тактика и пятьдесят две уничтоженные машины с крестами на бортах — 105 лет назад родился советский танковый ас Дмитрий Лавриненко. Всего за два с половиной месяца войны он стал самым результативным танкистом Красной армии. О том, как воевал лейтенант Лавриненко, — в материале РИА Новости.

Философия аса

В армию Дмитрий Лавриненко записался еще в середине 1930-х, добровольцем. Молодого бойца направили в кавалерию, но позже он поступил в Ульяновское бронетанковое училище. Курсант-отличник блестяще освоил специальность танкиста.
Первый боевой опыт Лавриненко получил в 1939-м — в Польском походе Красной армии. Великую Отечественную встретил в звании лейтенанта и должности командира танкового взвода. После отступления вглубь страны разбитой 15-й танковой дивизии Лавриненко зачислили в состав знаменитой 4-й танковой бригады полковника Михаила Катукова.
Бригада одной из первых получила на вооружение новейшие танки Т-34-76 — легендарные "тридцатьчетверки". Счет подбитым вражеским машинам Лавриненко открыл в бою под Мценском в Орловской области. Здесь его соединение столкнулось с механизированной бригадой Гудериана — в первый же день экипаж Лавриненко уничтожил четыре танка.
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Взвод Лавриненко получил приказ помочь попавшим в окружение мотострелкам, которые пытались удержать высоту недалеко от села Первый Воин и несли тяжелые потери. Советская пехота оказалась под шквальным огнем бронетехники, не позволявшей солдатам поднять головы. К тому же на подмогу гитлеровцам шла резервная колонна.
Вовремя подоспевшая четверка Т-34 Лавриненко обратила противника в бегство. Сначала взвод нанес молниеносный и неожиданный удар по немецкой колонне, следовавшей к селу, а затем принялся громить основные силы. Поскольку "тридцатьчетверки" не стояли на месте, постоянно маневрировали, у немцев сложилось впечатление, что атакует целое соединение. Это заставило их отступить, бросив несколько десятков машин на поле боя.
CC BY-SA 3.0 / Tannenberg / Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941
Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941
CC BY-SA 3.0 / Tannenberg /
Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941
Еще через несколько дней экипаж Лавриненко в одиночку отразил атаку сразу десяти немецких танков. Именно под Мценском Лавриненко проявил мастерство воевать из засад. Он заходил с флангов и в тыл противника, менял огневые позиции, умело используя превосходство советских Т-34 в вооружении, броне и маневренности. Успешно применял и тактику ложных целей. Порой устанавливал на позиции обычные бревна, имитирующие стволы танковых пушек, и, пока немцы их атаковали, взвод разбивал противника с флангов.
Благодаря слаженным действиям танкистов и грамотному командованию полковника Катукова в боях под Мценском немцы понесли тяжелые потери. В ноябре соединение удостоили почетного звания "гвардейского" и переименовали в 1-ю гвардейскую танковую бригаду.
CC0 / Автор неизвестен / Экипаж Дмитрия Лавриненко в перерывах между боями. Осень 1941 г.
Экипаж Дмитрия Лавриненко в перерывах между боями. Осень 1941 г.
CC0 / Автор неизвестен /
Экипаж Дмитрия Лавриненко в перерывах между боями. Осень 1941 г.

Битва за Москву

Из Орловской области бригаду перебросили под Москву — на волоколамское направление. К этому моменту на счету Лавриненко было уже около 20 подбитых танков. К основным силам под Волоколамском лейтенант Лавриненко и его экипаж присоединились несколько позже — по просьбе командования 50-й армии их оставили охранять штаб в Серпухове.
Но даже при штабе лейтенант не сидел на месте. Его экипаж в одиночку уничтожил разведывательную моторизированную колонну немцев. Заняв скрытую позицию у дороги на Серпухов, танкисты подпустили технику противника поближе и расстреляли почти в упор, с дистанции 150 метров. В этом бою Лавриненко сжег шесть танков, несколько противотанковых орудий и автомобилей. А в качестве трофея экипаж получил штабной автобус с документами и картами, который красноармейцы доставили в бригаду.
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Взводу Лавриненко не раз приходилось противостоять превосходящим силам противника. Так, 17 ноября его группа из трех "тридцатьчетверок" и трех легких БТ-7 встретилась с восемнадцатью немецкими танками. В том бою советские танкисты потеряли два БТ-7 и два Т-34. Немцы лишились семи танков и отступили.
Вскоре после этого боя немцы вышли в тыл советским мотострелкам, занявшим деревню Лысцево. У Лавриненко оставался единственный исправный танк, на котором он скрытно выдвинулся навстречу вражеской колонне и занял позицию в чистом поле. Как обычно, подпустив гитлеровцев вплотную, неожиданным ударом поочередно сжег шесть танков. Наступление захлебнулось. Немцы попытались догнать и уничтожить одиночный танк, однако Лавриненко грамотно воспользовался рельефом местности и скрылся.
© РИА Новости / Абрам КричевскийРазбитая фашистская техника в районе города Солнечногорска в Московской области. 1941 г.
Разбитая фашистская техника в районе города Солнечногорска в Московской области. 1941 г.
© РИА Новости / Абрам Кричевский
Разбитая фашистская техника в районе города Солнечногорска в Московской области. 1941 г.

Смерть от осколка

Последний бой танкового аса состоялся 18 декабря неподалеку от Волоколамска. Он решил, не дожидаясь подхода главных сил, атаковать позиции немцев у села Покровское. Однако те разгадали план советского офицера, пропустили его группу вперед и зашли с тыла, взяв в кольцо. Лавриненко развернул роту и двинулся навстречу.
К этому времени уже подоспела подмога. Противника зажали и расстреливали с двух сторон. Старший лейтенант подбил свой пятьдесят второй танк, уничтожил несколько противотанковых орудий и десятки гитлеровцев.
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Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, немцы начали массированный минометный обстрел района боевых действий. Когда Лавриненко выбрался из танка, чтобы оценить обстановку, небольшой осколок разорвавшейся рядом мины смертельно ранил его в голову.
Похоронен танкист недалеко от деревни Деньково в Московской области. За два с половиной месяца войны он принял участие в двадцати восьми схватках с противником, став самым результативным танковым асом Великой Отечественной. За мужество и отвагу награжден орденом Ленина и медалями. Звание Героя Советского Союза ему посмертно присвоили лишь в мае 1990-го.
CC BY-SA 4.0 / Центральный архив Министерства Обороны / Фронтовой приказ
Фронтовой приказ
CC BY-SA 4.0 / Центральный архив Министерства Обороны /
Фронтовой приказ
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Обсудить 12
Великая Отечественная война (1941-1945)Т-34РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Нашему народу есть чем гордиться, и в первую очередь, такими героями как наш танкист Лавриненко.
14 октября, 08:10
Владимир П.
10810000
Всем народам СССР надо им гордиться. Победа ковалась с самого начала войны!
14 октября, 10:46
МКМурат Кубенов
5410000
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