Цифровое телевещание и переход на него в России

В цифровом телевещании существенное увеличивается число передач, так как в том же частотном диапазоне "вмещается" больше каналов (до 10 раз). Это связано с тем, что при аналоговом телевидении один канал занимает одну частоту, а в случае с цифровым, благодаря двоичному кодированию и системам видеосжатия, на одной частоте вещается несколько телеканалов.

Также в цифровом телевидении возможно получение ранее недостижимых эффектов , например, разнообразные трансформации изображений, совмещение или наложение друг на друга сразу нескольких изображений, создание поликадров, искусственное увеличение или уменьшение четкости, выведение на экран дополнительной информации (телепрограмм и т.д.), многоязыковое звуковое сопровождение и субтитры.

На практике внедрено несколько форматов цифрового телевидения – кабельное, спутниковое и эфирное вещание. Наибольший спрос и распространенность имеет эфирное вещание.

Несмотря на то, что аналоговое телевидение отличается от цифрового, общий принцип их эфирного вещания одинаков – телевизионная вышка транслирует каналы и гарантирует качественный сигнал лишь в ограниченном радиусе. При этом радиус охвата цифрового сигнала короче, чем дальность распространения аналогового. Поэтому используемые для расширения зоны покрытия специальные ретрансляторы должны устанавливаться ближе к друг другу



В основе всех этих стандартов лежит Переход на цифровое телевизионное вещание начался в странах Европы, Америке и Японии в 1990-х годах. Существует три основных стандарта современного цифрового телевидения: для Японии – ISDB, для Америки – ATSC, и для Европы – DVB.В основе всех этих стандартов лежит технология сжатия MPEG-2 , разработанная международной организацией Moving Pictures Experts Group. Все члены семейства стандартов имеют между собой различия в диапазоне используемых частот, методах модуляции и сигнализации.

В Российской Федерации распоряжением правительства от 25 мая 2004 года признано целесообразным внедрение в стране европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB (Digital Video Broadcasting – цифровое видеовещание).

Принцип работы данного стандарта заключается в том, что сигналы отдельных видеопрограмм при попадании в студию объединяются при помощи мультиплексора и превращаются в DVB-поток, который потом "закрывается" (при условии установления ограничений на просмотры каналов) и модулируется нужным образом.

У абонента сигнал принимается при помощи специальной антенны, он демодулируется, "раскрывается" (если пользователь имеет право смотреть канал), и преобразуется в DVB-контейнер, содержащий сигнал MPEG-2 и дополнительные элементы. Таким образом, абонент получает защищенный от помех сигнал высокой четкости.

Международный консорциум DVB Project разработал спецификации сразу нескольких вариантов стандарта DVB: спутникового DVB-S (SAT), кабельного DVB-C (Cable), мобильного DVB-H (Handheld), а также наземного эфирного вещания DVB-T (Terrestrial) и их разновидностей.

DVB Project постоянно совершенствует технические параметры цифрового вещания. В 2008 году консорциум ратифицировал DVB-T2 – второе поколение наземного эфирного стандарта. В ходе строительства сети цифрового эфирного телевидения в России стандарт DVB-T2 был принят в качестве основного. Тем самым Россия в технологическом плане вошла в ряд самых передовых держав наряду со Швецией, Финляндией, Данией, Италией и Испанией. Многие другие, в том числе развитые страны, успевшие внедрить цифровое телевидение в стандарте DVB-T, столкнулись с неизбежностью дорогостоящего перевода сетей вещания на новый стандарт.

Прогрессивный стандарт DVB-T2 позволил как минимум на 30% увеличить емкость телевизионных сетей по сравнению с предшественником при той же инфраструктуре сети и частотных ресурсах. Скорость передачи сигнала, устойчивость к помехам, качество картинки и другие показатели в стандарте DVB-T2 примерно в полтора раза выше, чем в DVB-T.

Тестирование цифрового телевещания в России началось в 2000 году в Нижегородской области, затем на новый стандарт начали переводить и другие города.

В целях развития информационного пространства Российской Федерации и обеспечения населения страны многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов заданного качества с 2009 года в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие телерадиовещания в Российской федерации на 2009-2018 годы" реализовывались мероприятия по строительству и развитию наземных сетей цифрового телевизионного вещания.

К концу 2018 года строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания в рамках ФЦП было завершено. Сеть включает в себя 5040 объектов связи, на которых по всей стране работают 10 080 передатчиков

Охват сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания составляет не менее 98,4% населения России . Благодаря внедрению цифровых технологий вещания 98,4% жителей страны смогут бесплатно смотреть 10 телеканалов первого мультиплекса, более 98% телезрителей – 20 каналов первого и второго мультиплексов.

Первый мультиплекс (пакет теле- и радиоканалов, которые транслируются одним передатчиком) включает в себя общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы.

Перечень этих телерадиоканалов был определен указом президента России от 24 июня 2009 года "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах". В него вошли телеканалы "Первый канал", "Телеканал "Россия" (Россия-1), "Матч ТВ", "Телекомпания НТВ", "Петербург – 5 канал", "Телеканал "Россия – Культура" (Россия-К), "Российский информационный канал "Россия-24" (Россия-24), "Детско-юношеский телеканал "Карусель", "Общественное телевидение России", "ТВ ЦЕНТР-Москва" и радиоканалы "Вести ФМ", "Маяк", "Радио России". Во второй мультиплекс на конкурсной основе вошли телеканалы: "Рен ТВ", "СПАС", "СТС", "Домашний", "ТВ 3", "Пятница!", "Звезда", "Мир", "ТНТ" и "МУЗ-ТВ".

За пределами зоны охвата эфирным цифровым сигналом в России осталось менее миллиона домохозяйств, или около 1,6% населения страны . В декабре 2018 года президент РФ подписал закон , обязывающий операторов спутникового телевидения предоставлять этим гражданам доступ к своей сети для получения возможности просмотра обязательных общедоступных телерадиоканалов.

Таким образом, в рамках ФЦП была решена проблема неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой информации, поскольку до начала строительства цифровой эфирной телесети в 2010 году почти половина жителей России (44%) могла принимать не более четырех телеканалов. Во всех 85 регионах страны реализована вставка местных программ в программы двух телевизионных и одного радиоканала ВГТРК ("Россия-1", "Россия-24" и "Радио России").

Технология региональных рекламных вставок была признана вкладом Российской Федерации в мировое цифровое телевизионное вещание.

В России переход от аналогового к цифровому телевещанию начался в конце 2018 года. Он проходил поэтапно. Первой на новый формат перешла Тверская область, где аналоговое телевещание было отключено 3 декабря 2018 года. 11 февраля 2019 года к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перешли еще 36 регионов, а финальная четвертая волна отключения "аналога" пройдет 14 октября 2019 года . Это станет финальной точкой масштабного проекта.

На 2020 год запланировано начало вещания третьего мультиплекса, в который входит более 40 федеральных и региональных каналов, вещающих в разный период времени. По объему цифрового вещания весь телевизионный пакет сравним с суточной работой 10 каналов.