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РИА Новости

В Казани прошел праздник в честь цифрового ТВ

20:03 28.09.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимволика Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019"
Символика Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости. Красно-голубая бабочка – символ цифрового эфирного телевидения, составленная тремя тысячами волонтеров со световыми браслетами, одним из которых стал президент Татарстана Рустам Минниханов, открыла в субботу вечером цифровой праздник в Казани в честь окончательного перехода России на цифровое ТВ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в том числе Татарстан, перейдет на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Это станет финальной точкой масштабного проекта.
Символика Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019
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"Происходящее сегодня – это революция, когда вся страна может с одинаково высоким качеством смотреть 20 каналов. Об этом даже мечтать было сложно. 14 октября 21 субъект Российской Федерации завершает большую программу перехода на цифровой формат эфирного вещания, в течение десяти лет мы шли к этому", - сказал президент Татарстана, поздравляя жителей республики.
Минниханов отметил, что в Татарстане представители муниципалитетов, волонтёры в рамках подготовительной работы к переходу на цифровое телевидение обошли все домохозяйства, и на сегодняшний день цифровым телевидением охвачено уже 99,3% домохозяйств. За оставшиеся до перехода две недели работы по подключению оставшихся домохозяйств будут завершены. Отдельно глава республики поблагодарил волонтеров, которые принимали активное участие в этой работе.
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Праздник продолжился красочным световым шоу на фасаде центра семьи "Казан", одной из главных достопримечательностей города. Впервые строение высотой в восемь этажей и диаметром 42 метра стало экраном для видеомэппинга. На "Казане" продемонстрировали десятиминутный 3D-ролик, посвященный истории телевидения в России и преимуществам цифрового эфирного телевидения для зрителей. По окончании ролика небо осветил фейерверк, запущенный со смотровой площадки на куполе центра семьи.
С переходом от аналогового к цифровому эфирному телевещанию зрители во всех субъектах страны получают возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс). Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перешли еще 36 регионов, а финальная четвертая волна отключения "аналога" пройдет 14 октября.
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Переход на цифровое телевидениеРоссияОбщество
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