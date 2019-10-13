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РИА Новости

"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд

23:58 13.10.2019
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© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американский фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли второй уик-энд возглавляет российский прокат со сборами 419,5 миллиона рублей, общие сборы картины за две недели проката составили более 1,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале, где картина получила гран-при "Золотой лев". Филлипс снял историю о противнике Бэтмена - злодее Джокере. Артур Флек, он же Джокер, живет в Готэме с пожилой матерью, прикованной к постели из-за тяжелой болезни, и мечтает прославиться в роли комика на ТВ. Жестокость окружающих людей, нападки подростков на улице и насмешки коллег по цеху, ожесточают и без того психически неуравновешенного Флека, который, вняв призывам матери дарить людям улыбку, решает все же показать этому мрачному миру свое "счастливое" лицо.
Второе место вторую неделю подряд занимает американо-китайский анимационный фильм "Эверест" о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети, картина собрала за уик-энд 192,6 миллиона рублей (общие сборы за две недели проката - 505,4 миллиона рублей).
На третьем месте новинка проката, американский фантастический боевик Энга Ли "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли, сборы фильма за выходные составили 172,1 миллиона рублей.
Российская комедия Сарика Андреасяна "Девушки бывают разные" с Дмитрием Нагиевым в одной из главных полей заняла четвертую строчку хит-парада, собрав в первую неделю проката 53,3 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров мелодрама американского классика Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" со сборами 30,5 миллиона рублей за первый уик-энд.
Кадр из фильма Джокер
12 октября, 12:25Радио Sputnik
"Джокер" собрал в российском прокате более миллиарда рублей
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Кино и сериалыХоакин ФениксМосква
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