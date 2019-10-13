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РИА Новости

В столице Эквадора приостановили комендантский час

22:28 13.10.2019 (обновлено: 23:50 13.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Ivan Alvarado
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Запрет на передвижение приостановлен в Кито на несколько часов, говорится в заявлении вооруженных сил Эквадора.
Ранее в субботу президент Ленин Морено на фоне массовых протестов в стране заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.
"Временно снимается запрет на передвижение в столичном округе Кито - с 11.30 до 20.00 (с 19.30 до 4.00 мск) 13 октября", - отмечается в сообщении военных.
При этом на севере города в ряде районов ограничения сохраняются. Однако военные гарантируют в этой зоне передвижение для представителей коренных народов, которые в воскресенье будут участвовать во встрече с президентом.
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Ранее представительство Эквадора при ООН сообщило, что 13 октября в 15.00 (23.00) мск пройдет общение главы государства и протестующих.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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