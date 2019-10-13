В столице Эквадора приостановили комендантский час

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Запрет на передвижение приостановлен в Кито на несколько часов, говорится в заявлении вооруженных сил Эквадора.

Ранее в субботу президент Ленин Морено на фоне массовых протестов в стране заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.

"Временно снимается запрет на передвижение в столичном округе Кито - с 11.30 до 20.00 (с 19.30 до 4.00 мск) 13 октября", - отмечается в сообщении военных.

При этом на севере города в ряде районов ограничения сохраняются. Однако военные гарантируют в этой зоне передвижение для представителей коренных народов, которые в воскресенье будут участвовать во встрече с президентом.

Ранее представительство Эквадора при ООН сообщило, что 13 октября в 15.00 (23.00) мск пройдет общение главы государства и протестующих.