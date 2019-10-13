Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Число погибших в Эквадоре во время протестов увеличилось до семи человек, 1340 пострадали, сообщает офис омбудсмена по правам человека.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Официальными данными о таком числе погибших РИА Новости не располагает.

"Задержаны 1152 человека, погибли семеро, 1340 человек получили ранения", - сообщает организация в Twitter.

Таковы данные с 3 октября, когда начались масштабные протесты, по 13 октября.

Генпрокуратура Эквадора на фоне протестов, не прекращающихся уже больше недели, начала применять статью "терроризм" по отношению к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб госсобственности.