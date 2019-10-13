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РИА Новости
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Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек

23:42 13.10.2019 (обновлено: 23:54 13.10.2019)
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© REUTERS / Henry RomeroУчастник акции протеста в Кито, Эквадор
Участник акции протеста в Кито, Эквадор
© REUTERS / Henry Romero
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Число погибших в Эквадоре во время протестов увеличилось до семи человек, 1340 пострадали, сообщает офис омбудсмена по правам человека.
Ранее сообщалось о пяти погибших. Официальными данными о таком числе погибших РИА Новости не располагает.
"Задержаны 1152 человека, погибли семеро, 1340 человек получили ранения", - сообщает организация в Twitter.
Таковы данные с 3 октября, когда начались масштабные протесты, по 13 октября.
Генпрокуратура Эквадора на фоне протестов, не прекращающихся уже больше недели, начала применять статью "терроризм" по отношению к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб госсобственности.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
Участники акции протеста в Кито, Эквадор
Вчера, 23:27РИА Новости
Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
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протестыЭквадорВ мире
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