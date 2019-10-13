Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Число погибших в Эквадоре во время протестов увеличилось до семи человек, 1340 пострадали, сообщает офис омбудсмена по правам человека.
Ранее сообщалось о пяти погибших. Официальными данными о таком числе погибших РИА Новости не располагает.
"Задержаны 1152 человека, погибли семеро, 1340 человек получили ранения", - сообщает организация в Twitter.
Таковы данные с 3 октября, когда начались масштабные протесты, по 13 октября.
Генпрокуратура Эквадора на фоне протестов, не прекращающихся уже больше недели, начала применять статью "терроризм" по отношению к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб госсобственности.
Meanwhile in Equador /#Quito pic.twitter.com/171Vl78M9B— H D (@hussedogru) 12 октября 2019 г.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.