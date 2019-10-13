Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения",- говорится в сообщении.

Снизился и показатель смертности от внешних причин - по сравнению с 2010 годом на 35%, уточнили в пресс-службе.