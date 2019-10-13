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РИА Новости
Война в Сирии

Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии

23:41 13.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
Беженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Катар к декабрю закончит строительство нового поселка для временно перемещенных лиц на севере Сирии вблизи турецкой границы, сообщила катарская благотворительная организация Qatar charity со ссылкой на помощника исполнительного директора по международным операциям Фейсала аль-Фехайда.
"Проект реализуется в соответствии с графиком по созданию серии современных поселков, которые организация продолжает строить в Сирии, чтобы обеспечить крышей над головой и необходимыми услугами сирийцев, вынужденных из-за военных действий покинуть места проживания. Создание нового поселка предполагается закончить к декабрю", - сказал аль-Фехайда.
Как уточнили в Qatar charity, оснащенный всем необходимым поселок с палатками и отдельными домами каждый площадью 50 квадратных метров рассчитан на 400 семей.
В создание этого городка Катар вложил шесть миллионов риалов (более 1,6 миллионов долларов). На территории поселка также будут находиться медицинский центр, двухэтажная школа, магазины, зал для проведения различных мероприятий и артезианская скважина.
С начала сирийского кризиса Qatar charity удалось построить 11 деревень с почти 5,5 тысяч единиц жилья для такого же количества семей. Кроме того, на средства этой организации были созданы 100 палаточных городков и 15 жилых центров для сирийских беженцев в Ливане, а также оказывается необходимая помощь сирийским беженцам в Иордании. Всего на помощь сирийским беженцам Катар потратил 84,5 миллиона риалов (около 23 миллионов долларов).
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