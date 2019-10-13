В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек

ПРАГА, 13 окт – РИА Новости. Цистерна и пять легковушек, загоревшиеся в результате крупной аварии в воскресенье вечером на 49-ом километре скоростной магистрали Прага-Братислава, потушены, погиб один человек, ранены еще шестеро, сообщила журналистам представитель полиции Михаэла Рихтерова.

В числе пострадавших - один полицейский, который регулировал выезд на объездной маршрут. По данным Рихтеровой, движение по магистрали в обоих направлениях будет закрыто до утра понедельника.

"Из шести раненых трое находятся в тяжелом состоянии, включая одного полицейского, они на вертолете отправлены в больницу. Продолжается ликвидация последствий автоаварии и пожара, в том числе очистка дороги от вытекающего из цистерны нетоксического пальмового масла. Работы продлятся до утра понедельника, лишь после этого будет возобновлено движение по магистрали. Полиция приступила к расследованию причин происшествия", - сказала она.