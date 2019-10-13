Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Эквадора на фоне протестов, не прекращающихся уже больше недели, начала применять статью "терроризм" по отношению к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб госсобственности, следует из заявления ведомства.

Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.

"На фоне событий, произошедших в последнее время и которые направлены на политическую дестабилизацию государственных институтов и самих основ государства, генпрокуратура будет непреклонно действовать согласно статье 366 Уголовного кодекса и в соответствии со статьей 195 конституции", - отмечается в заявлении генпрокуратуры.

Статья 366 - это статья о терроризме, под нее подпадает "человек, который самостоятельно или в составе вооруженной группы лиц провоцирует или поддерживает террор по отношению к населению посредством действий, которые ставят под угрозу человеческую жизнь, его физическое состояние и свободу, или ставят под угрозу здания, средства массовой коммуникации, транспортные объекты, используя средства, которые могут нанести ущерб (или привести к жертвам)".

По этой статье предусматривается срок от 10 до 13 лет лишения свободы.