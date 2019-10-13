Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах

Тунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019

КАИР, 13 окт - РИА Новости. Независимый кандидат на выборах президента Туниса профессор конституционного права Каис Саид, который, по предварительным данным, одерживает уверенную победу, поблагодарил избирателей за оказанное доверие.

"Я благодарю всех, в том числе тех, кто не голосовал за меня. Это было свободное голосование, я уважаю каждого", - сказал Саид, выступление которого транслировало тунисское телевидение.

По его словам, голосование в Тунисе стало настоящим примером демократии для всего мира. "Наши отношения внутри Туниса будут строиться на доверии и ответственности. Мы должны заново поверить друг другу", - сказал лидер президентской гонки. Он также пообещал всегда придерживаться принципов верховенства закона и конституции.

Ранее тунисская радиостанция Mosaiqe FM сообщила со ссылкой на данные exit poll, что Саид набирает более 72% голосов избирателей. Его соперник во втором туре - медиамагнат и лидер партии "Кальб Тунис" (сердце Туниса) Набиль аль-Каруи набирает около 27,5% голосов.

Позже Тунисское национальное телевидение сообщило, что за Саида проголосовали 75% избирателей.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии, в голосовании приняли участие порядка 60% из 7 миллионов граждан Туниса, имеющих право голоса.

Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Изначально голосование планировалось на 17 ноября.

Первый тур прошел 15 сентября, ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли Саид, набравший 18,4% голосов, и находившийся до 9 октября в тюрьме аль-Каруи с 15,58%. Главным сюрпризом стали проигрыш кандидатов от власти - премьера Юсефа аш-Шахеда и главы минобороны Абдель Карима аз-Збиди, а также относительно слабый результат представителя влиятельной исламистской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттаха Муру.