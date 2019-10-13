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РИА Новости
Война в Сирии

Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

23:23 13.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНТАКЬЯ (Турция), 13 окт - РИА Новости. Проводящая военную операцию на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран, заявил РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
"Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую (в Турции – ред.) организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это – то пожалуйста", - заявил Актай.
При этом Актай не исключил возникновения столкновений между двумя армиями на северо-востоке Сирии.
Он отметил, что у сирийской армии "нет сил" воевать на северо-востоке Сирии, и ей необходимо подумать, прежде чем входить в данный регион и "усложнять ситуацию там".
Комментируя соглашение курдов с официальным Дамаском, Актай отметил, что это признак "враждебности по отношению к Турции". По его словам, Турция не приемлет присутствия курдских сил на северо-востоке Сирии.
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