Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

АНТАКЬЯ (Турция), 13 окт - РИА Новости. Проводящая военную операцию на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран, заявил РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

"Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую (в Турции – ред.) организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это – то пожалуйста", - заявил Актай.

При этом Актай не исключил возникновения столкновений между двумя армиями на северо-востоке Сирии.

Он отметил, что у сирийской армии "нет сил" воевать на северо-востоке Сирии, и ей необходимо подумать, прежде чем входить в данный регион и "усложнять ситуацию там".