Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало карту расположения тюрем в сирийской провинции Хасеке, где содержатся свыше 14,6 тысячи боевиков группировки "Исламское государство"*.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в северо-восточной части Сирии находится семь мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ*, и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов.

Согласно данным военного ведомства, больше всего боевиков (порядка 9 тысяч) находятся в тюрьме "Шаддади", около 1,6 тысячи - в "Эль-Холь", около 1,5 тысячи - в "Алляя". Кроме того, в центральных тюрьмах "Хасеке" и "Эль-Маликия" содержатся около 1,1 тысячи и 650 человек соответственно.

На карте также отмечены местоположения лагерей временно перемещенных лиц. Так, в 8 лагерях располагаются порядка 106 тысяч человек.