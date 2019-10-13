В машине пропавшей в Екатеринбурге молодой матери нашли кровь, пишут СМИ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Audi пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной обнаружили замытые пятна крови. Об этом В Audi пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной обнаружили замытые пятна крови. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на источники.

"Приехали эксперты из Челябинска. Сказали, что салон весь в крови, хотя все замыто. Но у них есть приборы", — рассказал собеседник издания.

Эту информацию подтвердил еще один источник в правоохранительных органах. Пока неизвестно, принадлежит ли найденная в автомобиле кровь пропавшей женщине.

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" прекратили поиски Каторгиной. Добровольцы объяснили, что они не участвуют в поисках, связанных с криминалом.

В четверг в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина. Она поехала показывать потенциальным покупателям свой автомобиль и не вернулась. Встреча должна была состояться в районе "Уралмаша".