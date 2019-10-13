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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Чехии намерен вызвать посла Турции для объяснений по операции в Сирии

23:04 13.10.2019 (обновлено: 23:05 13.10.2019)
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© REUTERS / Khalil AshawiЧлены сирийских военизированных формирований, лояльных Турции, на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
Члены сирийских военизированных формирований, лояльных Турции, на северо-востоке Сирии. 13 октября 2019
© REUTERS / Khalil Ashawi
ПРАГА, 13 окт – РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек намерен вызвать в понедельник посла Турции в связи с военными действиями его страны в Сирии, министр сам сообщил об этом в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
"В понедельник вызову турецкого посла (в Чехии), а затем полечу решать ситуацию в Сирии со всем Евросоюзом. Я выступаю за дипломатическое решение", - написал в воскресенье Петршичек.
Ранее глава чешского МИД заявил, что его страна поддерживает совместную позицию ЕС, который осуждает турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии.
В свою очередь, чешский премьер Андрей Бабиш в воскресенье после совещания у президента Милоша Земана заявил, что осуждает действия Турции в Сирии. По словам Бабиша, Европа кроме обращений и осуждения турецкой военной акции не сделала больше ничего.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииМИД ЧехииЧехияТурцияСирияВ мире
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