МИД Чехии намерен вызвать посла Турции для объяснений по операции в Сирии

ПРАГА, 13 окт – РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек намерен вызвать в понедельник посла Турции в связи с военными действиями его страны в Сирии, министр сам сообщил об этом в Глава МИД Чехии Томаш Петршичек намерен вызвать в понедельник посла Турции в связи с военными действиями его страны в Сирии, министр сам сообщил об этом в Twitter

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.

"В понедельник вызову турецкого посла (в Чехии), а затем полечу решать ситуацию в Сирии со всем Евросоюзом. Я выступаю за дипломатическое решение", - написал в воскресенье Петршичек.

Ранее глава чешского МИД заявил, что его страна поддерживает совместную позицию ЕС, который осуждает турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии.