Избирком намерен к утру подвести итоги опроса по храму в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Избирательная комиссия приступила к подсчету голосов горожан, принявших участие в опросе о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, и планирует завершить работу к 6.00 по местному времени, заявил журналистам глава города Александр Высокинский.

В воскресенье в Екатеринбурге работал 51 участок, где шел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право горожане с постоянной регистрацией в уральской столице, достигшие 18-летнего возраста. По данным горизбиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка горожан составила 8,98%, всего проголосовали 97 тысяч 472 человека.

"Мы рассчитываем, что весь процесс (подсчета голосов) у нас займёт несколько часов. Это где-то часам к 5 или 6 утра (3.00-4.00 мск) мы постараемся закончить. Если необходимо, значит будем работать ещё. Считаем по районам. После этого делаем сводную ведомость, по которой оглашаем (результаты). Считают голоса члены городской избирательной комиссии, у нас 10 человек. Поэтому процесс будет идти достаточно долго, но, я думаю, что максимально легитимно", - сказал Высокинский.

По его словам, к опросу было подготовлено 200 тысяч опросных листов, половина из них была использована, остальные будут утилизированы.