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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Избирком намерен к утру подвести итоги опроса по храму в Екатеринбурге

23:01 13.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Избирательная комиссия приступила к подсчету голосов горожан, принявших участие в опросе о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, и планирует завершить работу к 6.00 по местному времени, заявил журналистам глава города Александр Высокинский.
В воскресенье в Екатеринбурге работал 51 участок, где шел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право горожане с постоянной регистрацией в уральской столице, достигшие 18-летнего возраста. По данным горизбиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка горожан составила 8,98%, всего проголосовали 97 тысяч 472 человека.
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"Мы рассчитываем, что весь процесс (подсчета голосов) у нас займёт несколько часов. Это где-то часам к 5 или 6 утра (3.00-4.00 мск) мы постараемся закончить. Если необходимо, значит будем работать ещё. Считаем по районам. После этого делаем сводную ведомость, по которой оглашаем (результаты). Считают голоса члены городской избирательной комиссии, у нас 10 человек. Поэтому процесс будет идти достаточно долго, но, я думаю, что максимально легитимно", - сказал Высокинский.
По его словам, к опросу было подготовлено 200 тысяч опросных листов, половина из них была использована, остальные будут утилизированы.
В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.
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